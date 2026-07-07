Ζάλγκιρις: Δυνάμωσε κι άλλο στην περιφέρεια με Στέρλινγκ Μπράουν
Aσταμάτητη είναι η Ζάλγκιρις το τελευταίο διάστημα, αφού έχει αποκτήσει τους Έντουαρντς, Σέιμπεν Λι και Μάριους Γκριγκόνις, ενώ στο... κάδρο είναι με καλές πιθανότητες η επιστροφή του Βαλαντσιούνας.
Πλέον στους Λιθουανούς θα αγωνίζεται και ο Στέρλινγκ Μπράουν. Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς που έπαιξε πέρυσι στην Παρτίζαν, συμφώνησε για συμβόλαιο 1+1 ετών.
Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων παικτών των Σέρβων και μέτρησε 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ ανά ματς. Η Ζάλγκιρις έχει βάλει ψηλά τον πήχη, κάτι που φαίνεται και απο τις κινήσεις της.
Buckets and plenty of experience in the highest level.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 7, 2026
We’re excited to welcome Sterling Brown into our family on a 1+1 deal! 🔥 pic.twitter.com/bR23sCorHv
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.