Ζάλγκιρις: Δυνάμωσε κι άλλο στην περιφέρεια με Στέρλινγκ Μπράουν

Ζάλγκιρις: Δυνάμωσε κι άλλο στην περιφέρεια με Στέρλινγκ Μπράουν

Νίκος Καρφής
Ζάλγκιρις: Δυνάμωσε κι άλλο στην περιφέρεια με Στέρλινγκ Μπράουν
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Η Ζάλγκιρις συνεχίζει να ενισχύει την περιφέρεια της με τον Στέρλινγκ Μπράουν.

Aσταμάτητη είναι η Ζάλγκιρις το τελευταίο διάστημα, αφού έχει αποκτήσει τους Έντουαρντς, Σέιμπεν Λι και Μάριους Γκριγκόνις, ενώ στο... κάδρο είναι με καλές πιθανότητες η επιστροφή του Βαλαντσιούνας.

Πλέον στους Λιθουανούς θα αγωνίζεται και ο Στέρλινγκ Μπράουν. Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς που έπαιξε πέρυσι στην Παρτίζαν, συμφώνησε για συμβόλαιο 1+1 ετών.

Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων παικτών των Σέρβων και μέτρησε 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ ανά ματς. Η Ζάλγκιρις έχει βάλει ψηλά τον πήχη, κάτι που φαίνεται και απο τις κινήσεις της.

@Photo credits: Twitter/ zalgiris
     

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