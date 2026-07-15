Ζάλγκιρις: Ανακοίνωσε Βαλαντσιούνας!
Πλέον είναι και επίσημο! Ύστερα από 14 χρόνια στο NBA, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επιστρέφει στην Ευρώπη και στην Euroleague καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Ζάλγκιρις Κάουνας.
Ο έμπειρος σέντερ (34χρ., 2.11μ.) υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς επιστρέφοντας στην πατρίδα του μετά από την πετυχημένη του καριέρα στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Ο Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε σε 1.002 παιχνίδια στο NBA έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ράπτορς, Γκρίζλις, Πέλικανς, Γουίζαρντς, Κινγκς και Νάγκετς. Συγκεκριμένα μέτρησε κατά μέσο όρο 12.8 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 24 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 58% στα δίποντα, 34% στα τρίποντα και 79% στις βολές.
WARNING: the paint is 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄𝐃 until further notice.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 15, 2026
Jonas Valanciunas is back in his homeland. 🔥⚡ pic.twitter.com/oRSEcIcC6B
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