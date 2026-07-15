Η Ζάλγκιρις Κάουνας έριξε την... δική της βόμβα καθώς έκανε δικό της τον Γιόνας Βαλαντσιούνας για τα επόμενα δύο χρόνια!

Πλέον είναι και επίσημο! Ύστερα από 14 χρόνια στο NBA, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επιστρέφει στην Ευρώπη και στην Euroleague καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο έμπειρος σέντερ (34χρ., 2.11μ.) υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς επιστρέφοντας στην πατρίδα του μετά από την πετυχημένη του καριέρα στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε σε 1.002 παιχνίδια στο NBA έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ράπτορς, Γκρίζλις, Πέλικανς, Γουίζαρντς, Κινγκς και Νάγκετς. Συγκεκριμένα μέτρησε κατά μέσο όρο 12.8 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 24 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 58% στα δίποντα, 34% στα τρίποντα και 79% στις βολές.