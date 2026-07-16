Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μεταγραφή του στη Ζάλγκιρις.

Επιστροφή στην Ευρώπη για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος μετά από μία πολυετή θητεία στο NBA, θα είναι κάτοικος Κάουνας. Ο πολύπειρος σέντερ, υπέγραψε στη Ζάλγκιρις και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη EuroLeague.

Ο Βαλαντσιούνας, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ζάλγκιρις σχετικά με τους λόγους που τον έκαναν να πει το «ναι», αλλά και στην ατμόσφαιρα που υπάρχει στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Όσα είπε ο Βαλαντσιούνας

«Νομίζω πως είναι μια μεγάλη γιορτή να ξεκινάς κάτι καινούργιο. Αυτή η σκέψη έγινε πραγματικότητα τη στιγμή που βάλαμε τις υπογραφές μας. Υπογράψαμε, όλα είναι ξεκάθαρα πλέον – μας ενώνει ένας κοινός στόχος και προχωράμε μαζί. Ολοκληρώσαμε τα τυπικά, όμως τώρα μας περιμένει μια δύσκολη χρονιά γεμάτη δουλειά και, αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι σημαντικό, θα πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε».

Ο έμπειρος ψηλός αναφέρθηκε και στους στόχους που θέλει να πετύχει με τη Ζάλγκιρις, ενώ στη συνέχεια μίλησε για την εξέλιξη του συλλόγου και τη μεγάλη του επιθυμία να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό του Κάουνας.

«Ακούγονται πολλά για το πόσο διαφορετική είναι η ατμόσφαιρα και η υποστήριξη των φιλάθλων στην Ευρώπη σε σχέση με το NBA. Πιστεύω ότι το μπάσκετ είναι μπάσκετ παντού, όμως πραγματικά θέλω να νιώσω αυτή την ενέργεια, αυτή την ψυχή που μεταδίδεται σε ολόκληρο το γήπεδο. Πιθανότατα θα τη ζήσω στο έπακρο στον πρώτο αγώνα της EuroLeague».

Ο νέος παίκτης της Ζάλγκιρις μίλησε επίσης για την επιθυμία του να κατακτήσει τίτλους με την ομάδα, ενώ αποκάλυψε και λεπτομέρειες από τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία.

«Η διαδικασία ήταν αρκετά μεγάλη και έγιναν πολλές συζητήσεις. Όμως η Λιθουανία, η Ζαλγκίρις και το ίδιο το λιθουανικό μπάσκετ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Επίσης, οι φίλαθλοι και όσα έχει δημιουργήσει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια με εντυπωσίασαν πραγματικά. Ήθελα να γίνω μέρος όλου αυτού και, όπως καταλαβαίνω, από σήμερα κιόλας είμαι».

Ο Βαλαντσιούνας αναφέρθηκε ακόμη στη δουλειά του Τόμας Μασιούλις και στην περσινή πορεία της Ζαλγκίρις, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν στην 5η θέση της EuroLeague.

«Είναι πραγματικά ένας έξυπνος προπονητής, που ψάχνει συνεχώς τον καλύτερο τρόπο να διαμορφώσει τη δομή του παιχνιδιού ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο τα δυνατά σημεία των παικτών του και να καλύπτει τις αδυναμίες τους. Στόχος του είναι το συνολικό αποτέλεσμα της ομάδας, ώστε να μην υπάρχουν αδυναμίες και όλα να λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Ξέρουμε ότι προέρχεται από σπουδαίες σχολές προπονητικής, όπου απέκτησε εμπειρίες δίπλα σε εξαιρετικούς προπονητές. Την περασμένη σεζόν έκανε εξαιρετική δουλειά. Θα είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο, όμως όλοι ερχόμαστε εδώ γεμάτοι δύναμη και διάθεση να αποδείξουμε πράγματα. Θα πιάσουμε αμέσως δουλειά και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά».