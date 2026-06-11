Ο Μάικ Τζέιμς αποχωρεί από την Μονακό, με τον Αμερικανό να ανακοινώνει με μια ανάρτηση το «αντίο» του στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Ο Μάικ Τζέιμς, μετά από πέντε χρόνια στη Μονακό, αποχωρεί από το Πριγκιπάτο.

Με μια ανάρτηση «καρουζέλ» στο Instagram, στην οποία συμπεριέλαβε πολλές φωτογραφίες από την παρουσία του στη Μονακό με πολλούς συμπαίκτες του και πρώην προπονητές του (συμπεριλαμβανομένων των Βασίλη Σπανούλη, Ντόντα Χολ, Νικ Καλάθη και πολλών ακόμη), ο Μάικ Τζέιμς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ομάδα.

Χαρακτήρισε αυτή την πενταετία «πέντε υπέροχα, τρελά και απρόβλεπτα χρόνια», ενώ αναφέρεται και στην κληρονομιά που άφησε στην ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Μάικ Τζέιμς:

«Πολύς λόγος γίνεται για την κληρονομιά που αφήνεις και για το πώς θα σε θυμούνται. Εγώ επιλέγω να θυμάμαι όσα καταφέραμε και τους ανθρώπους με τους οποίους τα πετύχαμε μαζί.

Ήταν πέντε υπέροχα, τρελά, απρόβλεπτα και μοναδικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασσα με τίποτα στον κόσμο.

(Υ.Γ. Το να βρω φωτογραφίες με όλους ήταν πραγματικά δύσκολη υπόθεση.)»