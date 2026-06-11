Η αποχώρηση του Μάικ Τζέιμς από τη Μονακό σηματοδοτεί το τέλος μιας επιτυχημένης συνεργασίας πέντε ετών και την έναρξη ενός από τα πιο ενδιαφέροντα μεταγραφικά σίριαλ του φετινού καλοκαιριού στην EuroLeague.

H πενταετής πορεία του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό ολοκληρώθηκε κι επίσημα με τον ίδιο τον Αμερικανό γκαρντ να ανακοινώνει την αποχώρησή του από την ομάδα με σχετικό post.

Ο Τζέιμς κατάφερε να πάρει από το χέρι την ομάδα από το Μόντε Κάρλο και να την οδηγήσει στις υψηλότερες θέσεις της EuroLeague, ενώ μέσω και αυτής της στάσης στην καριέρα του, αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η αποχώρησή του ανοίγει αυτόματα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες υποθέσεις του καλοκαιριού. Στα 36 του χρόνια ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague εξακολουθεί να αποτελεί παίκτη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε οποιαδήποτε ομάδα της διοργάνωσης. Το ερώτημα πλέον είναι ποιος οργανισμός θα πείσει τον Αμερικανό να του εμπιστευτεί τα τελευταία χρόνια της καριέρας του.

Το reunion στην Μπαρτσελόνα

Αγωνιστικά η Μπαρτσελόνα μοιάζει το ιδανικό ταίριασμα για τον Τζέιμς, με τους Καταλανούς να ψάχνουν έναν σκόρερ με τη προσωπικότητα και την εμπειρία του, αλλά και τις ηγετικές του ικανότητες. Μέχρι πρότινος, το σενάριο αυτό γινόταν όλο και πιο ελκυστικό λόγω της ύπαρξης του Τσάβι Πασκουάλ.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν με επιτυχία στον Παναθηναϊκό και διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, ωστόσο ο Καταλανός τεχνικός δεν θα παραμείνει στο πρότζεκτ, βάζοντας υπαρκτά εμπόδια στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Το σενάριο της Αρμάνι Μιλάνο

Ο Μάικ Τζέιμς έχει κάνει το πέρασμά του από τον ιταλικό σύλλογο, το οποίο δεν ήταν τόσο επιτυχημένο κυρίως λόγω της αλλαγής δεδομένων που έφερε η άφιξη του Έτορε Μεσίνα. Ο ίδιος ο Τζέιμς δεν έκρυψε ποτέ την πικρία του για τον τρόπο που έκλεισε εκείνη η συνεργασία.

Η ομάδα από το Μιλάνο δείχνει πως είναι έτοιμη για μία νέα αρχή και ίσως ο Αμερικανός γκαρντ να είναι το κομμάτι εκείνο που λείπει από την ομάδα.

Ντουμπάι BC και... Πασκουάλ

Είναι ολοφάνερο πως η Ντουμπάι BC φιλοδοξεί να ταράξει τα... νερά για μία ακόμη σεζόν στη EuroLeague, ενώ και ο ίδιος ο Τζέιμς έχει αποδείξει πως δεν φοβάται το ρίσκο.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ του Ντουμπάι ετοιμάζεται να επενδύσει δυναμικά στην EuroLeague και αναζητά προσωπικότητες που θα του δώσουν κύρος και αγωνιστική ποιότητα με τον Τζέιμς να αποτελεί το πιθανό πρόσωπο της ομάδας. Στην εξίσωση φυσικά, μπορεί να μπει το όνομα του Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την ομάδα και μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας που θα επηρεάσει την τελική επιλογή του κορυφαίου σκόρερ.

Το συνεχές σενάριο με Ολυμπιακό

Παραδοσιακά το όνομα του Μάικ Τζέιμς συνδέεται με τους Πειραιώτες με τις δύο πλευρές να έχουν κάνει τις απαραίτητες επαφές ανά διαστήματα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει κρύψει ποτέ την εκτίμησή του για το ταλέντο του Αμερικανού γκαρντ, ενώ ο Ολυμπιακός αναμένεται να κάνει τις αλλαγές του στην περιφέρεια.

Η Αναντολού Εφές

Μέχρι πρότινος ένα δίδυμο με τον Σέιν Λάρκιν και τον Μάικ Τζέιμς αποτελούσε αρκετά ελκυστικό ενδεχόμενο στην Αναντολού Εφές, ενώ με τη φετινή πορεία της τουρκικής ομάδας, η ενίσχυση στην περιφέρεια φαντάζει αναγκαία.

Το ενδεχόμενο οι δύο εκρηκτικοί γκαρντ να συνυπάρξουν στην περιφέρεια ήταν πολύ ενδιαφέρον, όμως μοιάζει να απομακρύνεται, καθώς όπως αναφέρεται σε τουρκικά δημοσιεύματα, ο Λάρκιν θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα, αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Εφές για τα επόμενα δύο χρόνια, με τις απολαβές του να φτάνουν τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το όνομα του Μάικ Τζέιμς θα πρωταγωνιστήσει στο μεταγραφικό παζάρι.