Ο Σπλίτερ παρουσιάστηκε από τους Μπουλς και θυμήθηκε τον... Σορτς: «Στην Παρί ήταν η ομάδα του πόιντ γκαρντ, αυτός ήταν ο σκόρερ!»

Ο Τιάγκο Σπλίτερ έβαλε... πινελιά Παρί και Τι Τζέι Σορτς στην παρουσίαση του στους Μπουλς.

Ο Τιάγκο Σπλίτερ είναι ο νέος προπονητής των Μπουλς, αφήνοντας τους Μπλέιζερς και θα αναλάβει να καθοδηγήσει τους Μπουλς στην νέα εποχή, θέλοντας να τους επαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών.

Στην Παρί ο Βραζιλιάνος έπαιξε ένα fun to watch μπάσκετ, η ομάδα του προσπαθούσε να τρέξει, να εκδηλώσει γρήγορα τις επιθέσεις της και να βρει απροετοίμαστο τον αντίπαλο. Οι επιθέσεις της ειναι αρκετά γρήγορες όταν βρει τις κατάλληλες συνθήκες. Ορισμένες φορές προσπαθούσε να βγάλει αιφνιδιασμό αμέσως μετά από ριμπάουντ.

Ο Σπλίτερ έχει θητεύσει δίπλα στον δάσκαλο Πόποβιτς και δεν θα μπορούσε να είχε ζητήσει κάτι παραπάνω. Δείχνει πολύ επηρεασμένος από τον πρώην προπονητή του, ενώ το μπάσκετ της Παρί έχει και μερικές... πινελιές και από τον Ντ'Αντόνι και το περίφημο seven seconds or less των Σανς.

Για το στυλ της Παρί και το στυλ που θελει για το Σικάγο μίλησε και στην παρουσίαση του από τους Μπουλς: «Δεν σημαίνει πως δεν θέλω να παίξω με γρήγορο ρυθμό. Αυτό κάναμε στην Παρί και ήταν εκπληκτικο. Εξαρτάται από το τι ρόστερ έχεις. Στην Παρί ήταν η ομάδα του πόιντ-γκαρντ, αυτοί ήταν οι σκόρερ (εννοεί Σορτς και Ιφί). Στους Μπλέιζερς ήταν κάτι το διαφορετικό, διαφορετικό ρόστερ. Είχαμε πολλούς καλούς παίκτες στα drives και στο ριμπάουντ. Πρέπει να προσαρμόσεις το σύστημα σου στους παίκτες που έχεις. Και αυτό για κάθε ομάδα είναι το ίδιο. Έχω όραμα και έναν ξεκάθαρο τρόπο που θέλει να παίζει η ομάδα μου, αλλά επίσης πρέπει να εξερευνήσεις τι κάνουν καλύτερα. Και αυτό θα κάνουμε εδώ