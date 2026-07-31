Παρί: Αποχώρησε ο Γιακούμπα Ουατάρα
Μετά από δυο χρόνια προσφοράς ο Γιακούμπα Ουατάρα δεν συνεχίζει στην Παρί. Ο 34χρονος Γάλλος βοήθησε την ομάδα του Παρισιού να υλοποιήσει τους στόχους της και πλέον κοιτάζει μπροστά αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
«Μετά από δύο σεζόν, ο Γιακ περνάει πλέον στην ιστορία. Πρωταθλητής Γαλλίας, Κυπελλούχος Γαλλίας. Ευχαριστούμε, Γιακ, για τον επαγγελματισμό σου, τους θρυλικούς σου λόγους, την καθημερινή σου αφοσίωση, την καλή σου διάθεση και για όλα όσα πρόσφερες στην Παρί» ανέφερε στην ανακοίνωση της η γαλλική ομάδα.
Την περσινή σεζόν, ο 34χρονος γκαρντ σε 34 παιχνίδια με την ομάδα του Παρισιού, είχε 4.5 πόντους μέσο όρο στο πρωτάθλημα, 1.6 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ.
MERCI YAK 🖤❤️💙— Paris Basketball (@ParisBasketball) July 31, 2026
Après deux saisons Yak part en légende. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France. Merci Yak pour ton professionnalisme, tes discours légendaires, ta détermination quotidienne, ta bonne humeur et tout ce que tu as apporté au Paris Basketball 🙏 pic.twitter.com/uxJhku1YnY
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