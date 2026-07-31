Παρελθόν από την Παρί αποτελεί έπειτα από δυο χρόνια ο 34χρονος Γιακούμπα Ουατάρα.

Μετά από δυο χρόνια προσφοράς ο Γιακούμπα Ουατάρα δεν συνεχίζει στην Παρί. Ο 34χρονος Γάλλος βοήθησε την ομάδα του Παρισιού να υλοποιήσει τους στόχους της και πλέον κοιτάζει μπροστά αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

«Μετά από δύο σεζόν, ο Γιακ περνάει πλέον στην ιστορία. Πρωταθλητής Γαλλίας, Κυπελλούχος Γαλλίας. Ευχαριστούμε, Γιακ, για τον επαγγελματισμό σου, τους θρυλικούς σου λόγους, την καθημερινή σου αφοσίωση, την καλή σου διάθεση και για όλα όσα πρόσφερες στην Παρί» ανέφερε στην ανακοίνωση της η γαλλική ομάδα.

Την περσινή σεζόν, ο 34χρονος γκαρντ σε 34 παιχνίδια με την ομάδα του Παρισιού, είχε 4.5 πόντους μέσο όρο στο πρωτάθλημα, 1.6 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ.