Ο Τιάγκο Σπλίτερ θα είναι ο νέος προπονητής των Μπουλς, αφήνοντας τους Μπλέιζερς.

Αλλάζει πολιτείες ο Τιάγκο Σπλίτερ. Τη σεζόν που τελείωσε ήταν ο προσωρινός head coach των Μπλέιζερς, τους οποίους οδήγησε στα playoffs του ΝΒΑ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Μπουλς θα είναι η επόμενη ομάδα του Βραζιλιάνου τεχνικού, αφού οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα.

Ο Σπλίτερ που άφησε το αποτύπωμα του και στην Ευρώπη στον πάγκο της Παρί, θα διαδεχθεί τον Μπίλι Ντόνοβαν στην τεχνική ηγεσία των ταύρων.

Το Σικάγο έχει να βρεθεί στα playoffs από το 2022, ενώ τελευταία φορά που έφτασε στους τελικούς Ανατολής ήταν το 2011, όταν ακόμα στην ομάδα μεσουρανούσε ο σπουδαίος Ντέρικ Ρόουζ.

Στο σταφ των ταύρων θα είναι και ο Έισι Λο που θα αποτελεί τον Αντιπρόεδρο Προσωπικού Παικτών και θα είναι κυρίως υπεύθυνος για το ντραφτ και το σκάουτινγκ, εκτός από το ότι συμμετέχει σε όλα τα θέματα προσωπικού των παικτών.