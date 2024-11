Σπλίτερ: Οι επιρροές από Πόποβιτς-Ντ' Αντόνι και το...my way της Παρί (vid)

Η Παρί αποτελεί ευχάριστη έκπληξη της σεζόν στη Εuroleague και το Gazzetta γράφει για τους fun to watch Γάλλους και το πόσο έχει επηρεαστεί ο Σπλίτερ από τους Πόποβιτς-Ντ'Αντόνι.

Οι Γάλλοι εντυπωσιάζουν στο ξεκίνημα τους στη φετινή Euroleague και αποτελούν την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν. Η Παρί βρίσκεται στο 5-3 και αφήνει υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Μια ομάδα που έχει τη σφραγίδα του προπονητή του, του rookie στη Εuroleague σαν head coach Tiάγκο Σπλίτερ. Ο Βραζιλιάνος έχει θητεύσει δίπλα στον δάσκαλο Πόποβιτς και δεν θα μπορούσε να είχε ζητήσει κάτι παραπάνω. Δείχνει πολύ επηρεασμένος από τον πρώην προπονητή του, ενώ το μπάσκετ της Παρί έχει και μερικές... πινελιές και από τον Ντ'Αντόνι και το περίφημο seven seconds or less των Σανς.

Οι Σανς του Ντ'Αντόνι, ο Πόποβιτς και το my way της Παρί

Οι Σανς του Μάικ Ντ'Αντόνι έμειναν στην ιστορία του ΝΒΑ σαν μία από πιο fun to watch ομάδες όλων των εποχών που όμως δεν πήρε ποτέ τίτλο. Το σύνολο του Μάικ Ντ’Αντόνι της διετίας 2004-06 ήταν απίθανο. Δίδυμο από άλλο πλανήτη με Νας και Αμάρε να σκορπούν τρόμο στους αντιπάλους. Από κοντά και οι Σον Μάριον, Κουέντιν Ρίτσαρντσον και Τζό Τζόνσον που έβαλαν το λιθαράκι τους για να πάει η ομάδα σε δύο σερί τελικούς Δύσης το 2005 και το 2006.

Εκείνη η ομάδα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο περίφημο «7 seconds or less» του Ντ'Αντόνι, δηλαδή τη γρήγορη εκδήλωση επιθέσεων με το που παίρνουν την κατοχή μετά από ριμπάουντ ή επαναφορά. Και συγκεκριμένα την λατρεία και τον εθισμό τους να εκτελούν κάθε επίθεση σε 7 δευτερόλεπτα ή και λιγότερα. Αυτό δεν άφηνε τον αντίπαλο να φτιάξει την άμυνα του και να περιμένει. Τους... χτυπούσε σαν κόμπρα, ακαριαία, άμεσα, δίχως προειδοποίηση. Το Φοίνιξ εκμεταλλευόταν στο έπακρο το στοιχείο του αιφνιδιασμού και έπιανε στον ύπνο τους αντιπάλους του.

Πάμε και στην Παρί. Η ομάδα του Σπλίτερ προσπαθεί να τρέξει, να εκδηλώσει γρήγορα τις επιθέσεις της και να βρει απροετοίμαστο τον αντίπαλο. Ορισμένες φορές το παρακάνει, αλλά αυτό είναι το στυλ της. Είναι πιστή στο πλάνο του προπονητή της. Οι επιθέσεις της ειναι αρκετά γρήγορες όταν βρει τις κατάλληλες συνθήκες. Ορισμένες φορές προσπαθεία να βγάλει αιφνιδιασμό αμέσως μετά από ριμπάουντ.

Νίκησε τη Μονακό με 87-80, τον Παναθηναϊκό με 84-80, την Άλμπα με 92-83, ενώ ηττηθηκε με 109-107 από τη Μπάγερν. Όλα αυτά με τον τρελό ρυθμό που προσπαθεί να βάλει στα παιχνίδια της. Θέλει να πατήσει το... γκάζι, το παλεύει και δεν δείχνει να αγχώνεται ακόμα και αν ο αντίπαλος μπορεί να την ακολουθήσει.

Φυσικά ο Σπλίτερ έχει πάρει πολλά από τον... δάσκαλο του, τον σπουδαίο Γκρεγκ Πόποβιτς. Ο μέγας Pop είναι μέσα στους 2-3 κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών στο ΝΒΑ. Χωρίς την καθοδήγηση του τεράστιου Πόποβιτς οι Σπερς δεν θα μπορούσαν να μεγαλουργήσουν και να φτάσουν σε επίπεδα πρωταθλητισμού. Δεν θα μπορούσε να παίξει αυτό το χάρμα ιδέσθαι που παρουσίασε όταν ήταν στα καλά της η ομάδα. Με Ντάνκαν, Τζινόμπιλι, Πάρκερ Λέοναρντ. Η απίθανη κυκλοφορία μπάλας, η έξτρα πάσα, η ομαδικότητα, η ταχύτητα με την οποία άλλαζαν τη μπάλα στην επίθεση οι παίκτες του. Ο Pop άφησε και συνεχίζει να αφήνει παρακαταθήκη στο Σαν Αντόνιο, βάζοντας τις σωστές βάσει όλα αυτά τα χρόνια για να είναι συνεπής η ομάδα και να μεγαλουργεί.

Ο Σπλίτερ προσπαθεί να βάλει μερικά από αυτά τα στοιχεία στην Παρί (κυκλοφορία μπάλας, έξτρα πάσα, ταχύτητα στη σκέψη και στην εκτέλεση) και μέσω αυτών έχει φτάσει και σε μεγάλες νίκες φέτος. Πάντως εκεί που του δίνει και καταλαβαίνει η ομάδα του, είναι το τρίποντο.

Η εξάρτηση από το τρίποντο

Η Παρί είναι εξαρτημένη από το τρίποντο. Το παρακάνει, είναι μέρος του παιχνιδιού της. Κόντρα στην Άλμπα επιχείρησε 52 τρίποντα, κάνοντας νέο ρεκορ για τη Euroleague. Tα 20 από αυτά κατέληξαν στο στόχο για το 38.5% πίσω από τη γραμμή. Αυτό το ματς δεν ήταν τυχαίο.

Η Παρί επιχειρεί 30.4 τρίποντα ανά ματς και είναι πρώτη στην κατηγορία αυτή. Πάντως δεν είναι και τόσο εύστοχη όντας αρκετά κάτω στη λίστα. Σουτάρει με 32.9%. Πάντως οι παίκτες έχουν το ελεύθερο από τον προπονητή τους να παίρνουν τα σουτ. Δεν υπάρχει φόβος στο παιχνίδι της Παρί.

Ο Γιάντουνεν είναι ο κορυφαίος σουτέρ της με 47.1% τρίποντα, ενώ Γουόρντ και Μάλκολμ έχουν 37% και 35% ο Λο. Ο Σορτς, το αστέρι της ομάδας θα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί στον τομέα αυτό γιατί το ποσοστό του αυτή τη στιγμή είναι στο 13%