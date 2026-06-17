Μπασκόνια: Μένει ο Γκαλμπιάτι, τέλος Φόρεστ που έχει βρει ομάδα, τι ισχύει για Χάουαρντ
Σε συνέντευξή του, ο Αθλητικός Διευθυντής της Μπασκόνια έκανε γνωστά τα πλάνα της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.
Συγκεκριμένα αποκάλυψε για πρώτη φορά ως ο Πάολο Γκαλμπιάτι θα παραμείνει στην άκρη του πάγκου και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Θυμίζουμε ο Ιταλός τεχνικός... οδήγησε την Μπασκόνια στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό με 100-89.
Επίσης ξεκαθάρισε το ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν. Αναλυτικά οι Ομορούγι, Φόρεστ και Ραντζεβίτσιους θα αποτελέσουν παρελθόν από τον σύλλογο, ενώ δύσκολα θα παραμείνει και ο Ντιακιτέ, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο με ρήτρα αποδέσμευσης το καλοκαίρι.
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Όσον αφορά το μέλλον του Μάρκους Χάουαρντ, ξεκαθάρισε πως: «Η χρονιά του δεν ήταν καλή. Αυτό έχει επηρεάσει την απόδοσή του και έχει συμβόλαιο. Είναι ένας φανταστικός παίκτης και αυτό δεν είναι κάτι που ξεχνάς».
Τέλος, σχετικά με τον Καμπαρό ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, τόνισε πως ο σύλλογος είναι διατεθειμένος να επεκτείνει το συμβόλαιό του.
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