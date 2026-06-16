Στη Μπασκόνια θα συνεχίσει ο Κόμπι Σίμονς, όπως ανακοίνωσαν οι Βάσκοι.

Συνεχίζει τις κινήσεις της ενόψει της νέας σεζόν η Μπασκόνια. Οι Βάσκοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Κόμπι Σίμονς μέχρι και το 2028.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφερε σημαντικές λύσεις στην περιφέρεια της ομάδας που αγωνίστηκε στη Euroleague. Είχε 11.8 πόντους και 2.8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Στο παρελθόν έχει παίξει με μικρό χρόνο συμμετοχές σε Χόρνετς, Γκρίζλις, Καβς και Ράπτορς, ωστόσο δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.