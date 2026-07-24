Ο Τζέισον Γκρέιντζερ ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση συμπληρώνοντας τα 37 του χρόνια.

Την απόφαση του να τερματίσει μια σπουδαία καριέρα ανακοίνωσε ο Τζέισον Γκρέιντζερ. Ο 37χρονος Ουρουγουανός γκαρντ μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram συγκίνησε στο «αντίο», όπου έκανε μια εκτενή αναδρομή στην καριέρα του, αλλά και σε όσους τον στήριξαν πέρα από την οικογένεια του.

Ο Τζέισον Γκρέιντζερ έγραψε:



«Μετά από τόσα χρόνια αφιερωμένα σε αυτό το άθλημα, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω ένα κεφάλαιο που καθόρισε τη ζωή μου.

Το μπάσκετ μου έδωσε πολύ περισσότερα από ένα απλό επάγγελμα. Μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω το όνειρο που είχα ως παιδί, όταν κυνηγούσα μια μπάλα στους δρόμους και στις παιδικές χαρές της Ουρουγουάης με την μπάλα στη μασχάλη μου. Με έμαθε να απολαμβάνω τις καλές στιγμές, να ξεπερνάω τις δύσκολες και να μην σταματάω ποτέ να πιστεύω.

Σήμερα θέλω να ευχαριστήσω κάθε σύλλογο που πίστεψε σε μένα και μου έδωσε την ευκαιρία να φορέσω τα χρώματά τους.

Ευχαριστώ επίσης την Μάλαγα, την Αναντολού Εφές, την Μπασκόνια, την Άλμπα Βερολίνου, τη Βενέτσια και την Πενιαρόλ Ουρουγουάης. Σας ευχαριστώ για όλα όσα με έχετε διδάξει, που με βοηθήσατε να εξελιχθώ ως παίκτης, ως επαγγελματίας και πάνω απ' όλα, ως άνθρωπος. Κουβαλάω μαζί μου αναμνήσεις, φιλίες και μαθήματα που θα μείνουν για πάντα.

Ευχαριστώ επίσης όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι. Συμπαίκτες, προπονητές, μέλη του τεχνικού επιτελείου, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές προπονητές και οπαδούς. Χωρίς εσάς, αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν το ίδιο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ατζέντηδες μου, Ρετζίνο Ολιβάρες και Γκουιλέρμο Μπερμέζο, που ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και που έγιναν πολύ καλοί φίλοι.

Και πάνω απ' όλα, ευχαριστώ την οικογένεια μου. Ιδιαίτερα τη σύζυγο μου Μιλένα, που μοιράστηκε αυτό το ταξίδι μαζί μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, που με στηρίζετε στις δύσκολες στιγμές, που γιορτάζετε τις χαρούμενες στιγμές και που είστε πάντα εκεί για μένα.

Και στους γιους μου, Τζαν και Κόνορ, που μου υπενθυμίζουν κάθε μέρα τι πραγματικά έχει σημασία. Είστε χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη νίκη μου.

Τώρα ήρθε η ώρα να πούμε αντίο στο παρκέ.

Αφήνω αυτό το άθλημα με πλήρη καρδιά, γαλήνη και βαθιά ευγνώμων που βίωσα τόσα πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί αυτό το παιδί. Τι υπέροχο ταξίδι».