Η Μπασκόνια ενδιαφέρεται για τον Έλι Εντιαγέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Χοκς.

Μετά την αποχώρηση του Λουαού-Καμπαρό, η Μπασκόνια θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του. Ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο της ισπανικής ομάδας, είναι ο Έλι Εντιαγέ.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι με τους Ατλάντα Χοκς. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να κερδίσει μία θέση στο rotation της ομάδας καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και πλέον είναι ελεύθερος, ενώ αγωνίζεται αυτή την περίοδο στο Summer League.

Σύμφωνα με το «Encestando», η Μπασκόνια ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Σενεγαλέζος, ο οποίος είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής στη Liga Endesa.

Την τελευταία του χρονιά στη EuroLeague, ο Εντιαγέ είχε μέσο όρο 3.6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ ανά 13.5 λεπτά συμμετοχής.