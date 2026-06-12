Ο Μάρκους Μπίνγκαμ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague, όμως φαίνεται πως θα καταλήξει στη Φενέμρπαχτσε με συμβόλαιο που αγγίζει 1.5 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας από τους παίκτες που δεν αγωνίζεται στη EuroLeague έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Ο λόγος για τον Μάρκους Μπίνγκαμ ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν του με την Ουνίκς Καζάν και απ' ότι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα ο τούρκικος σύλλογος δεν ήταν η πρώτη ομάδα που ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του παίκτη, αφού η Μακάμπι είχε έρθει σε συμφωνία μαζί του, για διετές συμβόλαιο με απολαβές που θα έφταναν τα 900.000 ετησίως. Ωστόσο σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα, η Φενέρμπαχτσε του έκανε πρόταση, προσφέροντάς του 1.400.000 εκατομμύρια δολάρια και φαίνεται πως ο σέντερ θα συνεχίσει την Τουρκία.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει την απόφασή του για την ομάδα που θα αγωνιστεί, αφού πριν τη Μακάμπι είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με την Μπασκόνια, προκειμένου να καλύψει το κενό που θα της αφήσει ο Ντιακιτέ. Μετά από το «σήριαλ» για το ποιος σύλλογος θα τον αποκτήσει, ο ίδιος φαίνεται τελικά να επιλέγει τη Φενέμρπαχτσε, λόγω του συμβολαίου που του προσφέρει.

Ο Μάρκους Μπίνγκαμ στην Ουνίκς Καζάν είχε μ.ο 15.8 πόντους και 7.3 ριμπάουντ, ανά αγώνα.