Ζάλγκιρις: Έκανε δικό της τον Μάξγουελ Λιούις και τον έστειλε δανεικό στους Λόντον Λάιονς

Ζάλγκιρις: Έκανε δικό της τον Μάξγουελ Λιούις και τον έστειλε δανεικό στους Λόντον Λάιονς

Ζάλγκιρις: Έκανε δικό της τον Μάξγουελ Λιούις και τον έστειλε δανεικό στους Λόντον Λάιονς
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Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάξγουελ Λιούις, όμως την επόμενη χρονιά θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Λόντονς Λάιονς.

Ο Μάξγουελ Λιούις ανακοινώθηκε από τη Ζάλγκιρις, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.

Ωστόσο ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα αγωνιστεί με τη λιθουανική ομάδα την επόμενη σεζόν, καθώς θα παίξει ως δανεικός στους Λόντονς Λάιονς.

Ο Λουίς τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τόφας, έχοντας μ.ο στο BCL, 5.5 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ζάλγκιρις:

«Με χαρά ανακοινώνουμε ότι υπογράψαμε τον εξαιρετικό παίκτη του, Μάξγουελ Λιούις, με συμβόλαιο 2+1! Θα περάσει την ερχόμενη σεζόν δανεικός στους Λόντονς Λάιος, όπου θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον πρώην προπονητή μας, Τάουτβιντας Σαμπόνις».

 

@Photo credits: basketball champions league
     

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