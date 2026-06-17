Ζάλγκιρις: Έκανε δικό της τον Μάξγουελ Λιούις και τον έστειλε δανεικό στους Λόντον Λάιονς
Ο Μάξγουελ Λιούις ανακοινώθηκε από τη Ζάλγκιρις, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.
Ωστόσο ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα αγωνιστεί με τη λιθουανική ομάδα την επόμενη σεζόν, καθώς θα παίξει ως δανεικός στους Λόντονς Λάιονς.
Ο Λουίς τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τόφας, έχοντας μ.ο στο BCL, 5.5 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ζάλγκιρις:
«Με χαρά ανακοινώνουμε ότι υπογράψαμε τον εξαιρετικό παίκτη του, Μάξγουελ Λιούις, με συμβόλαιο 2+1! Θα περάσει την ερχόμενη σεζόν δανεικός στους Λόντονς Λάιος, όπου θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον πρώην προπονητή μας, Τάουτβιντας Σαμπόνις».
We’re happy to announce that we signed LKL standout performer Maxwell Lewis on a 2+1 deal! ✍️💚— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 17, 2026
He will spend the upcoming season on loan at @LondonLions where he will join forces with our former coach Tautvydas Sabonis.
(Presented by: Artea) pic.twitter.com/HwRWiMveGw
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