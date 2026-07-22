Ο Δήμος του Κάουνας συνεχίζει να ενισχύει οικονομικά τη Ζάλγκιρις, στην οποία θα δώσει έξτρα 1 εκατ. ευρώ.

Η Ζάλγκιρις έχει προχωρήσει σε πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις, με το μεγάλο «μπαμ» να είναι η προσθήκη του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Η ομάδα έχει θέσει ψηλά τον πήχη, όχι μόνο στις εγχώριες υποχρεώσεις, αλλά και στη EuroLeague, όπου πέρσι έφτασε μέχρι τα playoffs.

Από το 2020, ο Δήμος του Κάουνας διέθετε ετησίως 2 εκατομμύρια ευρώ στη Ζάλγκιρις, ωστόσο αποφάσισε να αυξήσει τη συνεισφορά του, λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων της ομάδας. Η αύξηση που θα γίνει, αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ζάλγκιρις, Παούλιους Γιανκούνας, έκανε το δικό του σχόλιο για αυτή την πράξη.

«Η συμβολή του Δήμου του Κάουνας στην ανάπτυξη της Ζάλγκιρις ήταν πάντοτε εξαιρετικά σημαντική. Η πόλη και ο σύλλογος είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, γι’ αυτό και είμαστε ευγνώμονες για τη σταθερή στήριξη που συνεχίζουμε να λαμβάνουμε, καθώς και για την αυξημένη οικονομική ενίσχυση.

Αυτή η συνεργασία μάς επιτρέπει να διεκδικούμε τους υψηλότερους στόχους, όχι μόνο στο παρκέ, αλλά και να εξελίσσουμε τη Ζάλγκιρις ως οργανισμό, ενισχύοντας τον επαγγελματισμό μας και δημιουργώντας αξία για ολόκληρη την πόλη του Κάουνας.

Ευχαριστούμε τον Δήμο του Κάουνας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, που μας επιτρέπουν να διατηρούμε τη σταθερότητα και τη συνεχή ανάπτυξη του συλλόγου. Η Ζάλγκιρις ήταν πάντα και θα παραμείνει σύμβολο του Κάουνας».