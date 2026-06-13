O Kάρσεν Έντουαρντς είναι πολύ κοντά στη Ζάλγκιρις σύμφωνα με το Basketnews.

Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Γιουβέντους με 95-77, σκούπισε τη σειρά των τελικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το τελευταίο ματς με τη φανέλα της λιθουανικής ομάδας για τον Σιλβέν Φρανσίσκο που είπε το αντίο στην ομάδα, δείχνοντας την αγάπη του.

Πάντως οι Λιθουανοί είναι έτοιμοι για τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με το Basketnews είναι κοντά στο να κάνουν δικό τους τον Κάρσεν Έντουαρντς που αγωνίστηκε στη Βίρτους.

Τη σεζόν που τελείωσε, αποτέλεσε τον ηγέτη των Ιταλών στη Εuroleague και είχε 17.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά ματς, αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να μπει στα playoffs.