Ζάλγκιρις: Κοντά στον αντί-Φρανσίσκο οι Λιθουανοί
Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Γιουβέντους με 95-77, σκούπισε τη σειρά των τελικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το τελευταίο ματς με τη φανέλα της λιθουανικής ομάδας για τον Σιλβέν Φρανσίσκο που είπε το αντίο στην ομάδα, δείχνοντας την αγάπη του.
Πάντως οι Λιθουανοί είναι έτοιμοι για τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με το Basketnews είναι κοντά στο να κάνουν δικό τους τον Κάρσεν Έντουαρντς που αγωνίστηκε στη Βίρτους.
Τη σεζόν που τελείωσε, αποτέλεσε τον ηγέτη των Ιταλών στη Εuroleague και είχε 17.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά ματς, αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να μπει στα playoffs.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.