Ζάλγκιρις: Ανακοίνωσε Σέιμπεν Λι μέχρι το 2028
Νέα ομάδα στην καριέρα του Σέιμπεν Λι. Μετά τους Ολυμπιακό και Εφές, ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την μπασκετική του σταδιοδρομία στην Λιθουανία για χάρη της Ζάλγκιρις.
Οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας μέχρι το 2028 με τον Λι, ο οποίος έρχεται να προσθέσει βάθος και ποιότητα στην περιφέρεια τους.
Την σεζόν που τελείωσε, είχε 11.2 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ κατά μέσο όρο στη Euroleague και έκανε αρκετές καλές εμφανίσεις με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας.
We’re happy to announce our first newcomer: we have signed Saben Lee on a contract until the end of 2027/2028 season! 🔥 pic.twitter.com/JybFah9QIZ— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 16, 2026
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