Ο Σέιμπεν Λι είναι και επίσημα παίκτης της Ζάλγκιρις μέχρι το 2028

Νέα ομάδα στην καριέρα του Σέιμπεν Λι. Μετά τους Ολυμπιακό και Εφές, ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την μπασκετική του σταδιοδρομία στην Λιθουανία για χάρη της Ζάλγκιρις.

Οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας μέχρι το 2028 με τον Λι, ο οποίος έρχεται να προσθέσει βάθος και ποιότητα στην περιφέρεια τους.

Την σεζόν που τελείωσε, είχε 11.2 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ κατά μέσο όρο στη Euroleague και έκανε αρκετές καλές εμφανίσεις με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας.