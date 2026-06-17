Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ζακ Σέλιας, έπειτα από ένα χρόνο παρουσίας στην ομάδα.

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ζακ Σέλιας ανακοίνωσε η Βιλερμπάν. Η γαλλική ομάδα η οποία φαίνεται να αλλάζει «σελίδα» και να... δυναμώνει από τη νέα αγωνιστική χρονιά ευχαρίστησε τον Αμερικανό παίκτη για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο Σέλιας τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε κατά μ.ο 6.7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βιλερμπάν:

«Σε ευχαριστoούμε Ζακ. Όλος ο σύλλογος σε ευχαριστεί για την αφοσίωσή σου, τον επαγγελματισμό σου και την ενέργεια που έδινες κάθε μέρα, εντός και εκτός γηπέδου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας σου με τα χρώματα της Βιλερμπάν. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της καριέρας σου και πολλές επιτυχίες στις μελλοντικές σου προκλήσεις».