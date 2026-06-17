Βιλερμπάν: Παρελθόν ο Ζακ Σέλιας
Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ζακ Σέλιας ανακοίνωσε η Βιλερμπάν. Η γαλλική ομάδα η οποία φαίνεται να αλλάζει «σελίδα» και να... δυναμώνει από τη νέα αγωνιστική χρονιά ευχαρίστησε τον Αμερικανό παίκτη για την προσφορά του στον σύλλογο.
Ο Σέλιας τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε κατά μ.ο 6.7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βιλερμπάν:
«Σε ευχαριστoούμε Ζακ. Όλος ο σύλλογος σε ευχαριστεί για την αφοσίωσή σου, τον επαγγελματισμό σου και την ενέργεια που έδινες κάθε μέρα, εντός και εκτός γηπέδου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας σου με τα χρώματα της Βιλερμπάν. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της καριέρας σου και πολλές επιτυχίες στις μελλοντικές σου προκλήσεις».
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Thank you Zac 🤝— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 16, 2026
L'ensemble du club te remercie pour ton engagement, ton professionnalisme et l'énergie apportée au quotidien, sur le terrain comme en dehors lors de ton passage sous les couleurs villeurbannaises.
Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière et… pic.twitter.com/Uz93DES2VY
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