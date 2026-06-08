Η Βιλερμπάν φέρεται να έχει ψηλά στη λίστα τον Ντάνιελ Τάις και να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις μαζί του.

Η Βιλερμπάν είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του γαλλικού μπάσκετ με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Αλλά δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με το Basketnews οι Γάλλοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ντάνιελ Τάις για να την ενίσχυση της frontline.

Ο Γερμανός ψηλός που έχει πανηγυρίσει τίτλους τα τελευταία χρόνια και με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, τελείωσε τη σεζόν που πέρασε με 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Εuroleague.

Μπορεί να απειλήσει τόσο με το παιχνίδι του μέσα στη ρακέτα, αλλά και με τα σουτ μέσης απόστασης και τρίποντα.