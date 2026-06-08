Βιλερμπάν: Σε προχωρημένες επαφές με Τάις γράφει το Basketnews
Η Βιλερμπάν είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του γαλλικού μπάσκετ με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ.
Αλλά δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με το Basketnews οι Γάλλοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ντάνιελ Τάις για να την ενίσχυση της frontline.
Ο Γερμανός ψηλός που έχει πανηγυρίσει τίτλους τα τελευταία χρόνια και με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, τελείωσε τη σεζόν που πέρασε με 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Εuroleague.
Μπορεί να απειλήσει τόσο με το παιχνίδι του μέσα στη ρακέτα, αλλά και με τα σουτ μέσης απόστασης και τρίποντα.
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