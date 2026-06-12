Ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ αποτελεί στόχο της Βιλερμπάν για την ενίσχυση της εν όψει της νέας σεζόν στην Euroleague.

Πιο κοντά στη Βιλερμπάν φαίνεται πως βρίσκεται ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ. Ο 30χρονος γκαρντ που έχει αναδειχθεί καλύτερος αμυντικός της Euroleague με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου (2024-2025) είναι ένας από τους παίκτες που θέλει να εντάξει στο δυναμικό της γαλλικής ομάδας ο Τόνι Πάρκερ, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή του γραμμή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με την Βιλερμπάν με τον γαλλικό σύλλογο να θεωρείται ως ο επόμενος προορισμός του για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 30χρονος γκαρντ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague, αλλά η Βιλερμπάν θεωρείται ως η πρώτη επιλογή για την απόκτηση του. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ η Βιλερμπάν έχει ήδη επιτύχει συμφωνίες με τους Σιλβέιν Φρανσίσκο και Άρμονι Μπρουκς, ενώ και ο Ντάνιελ Τάις είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του deal με τον γαλλικό σύλλογο.

Ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ τη φετινή σεζόν (2025-26) με την Αναντολού Εφές, είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 29 λεπτά συμμετοχής.