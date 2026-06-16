Σλούκας για Άταμαν: «Σε ευχαριστώ για όλα Professor»

Ο Κώστας Σλούκας είπε το δικό του ευχαριστώ στον Εργκίν Άταμαν που αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει μέσα από την εκπομπή Gazz Floor το πρωί της Δευτέρας (15/6) πως θα θα δρομολογηθούν άμεσα εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, καθώς αναμενόταν η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργκιν Άταμαν για την επόμενη μέρα. O Τούρκος προπονητής από τη Δευτέρα αποτελεί παρελθόν, ενώ την Τρίτη το πρωί ανέβασε φωτογραφία από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και αποχαιρέτησε την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Ποστάρισμα έκανε και ο Κώστας Σλούκας δείχνοντας την εξαιρετική σχέση που είχε και έχει με τον Τούρκο προπονητή. Στο ένα stοry έβαλε φωτογραφία με τους τίτλους που κατέκτησαν και έγραψε «σε ευχαριστώ για όλα Professor», ενώ στην άλλη ανέβασε την κούπα της Euroleague που σήκωσε παρέα με τον Άταμαν το 2024 και έγραψε «αξιομνημόνευτες στιγμές για πάντα».