Κούβαρης στο Gazz Floor: Αναμένεται άμεσα συνάντηση Γιαννακόπουλου και Άταμαν

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στο Gazz Floor Γιώργος Κούβαρης, θα δρομολογηθούν άμεσα εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, καθώς αναμένεται η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργκιν Άταμαν. Τι ανέφερε και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε για τον Παναθηναϊκό AKTOR με το Game 5 κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και πλέον στο «τριφύλλι» σκέφτονται την επόμενη ημέρα. Άμεσα αναμένεται να υπάρξει συνάντηση του Έργκιν Άταμαν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός της φετινής σεζόν και στη συνέχεια να δουν τι μέλλει γενέσθαι με το μέλλον του Τούρκου τεχνικού.

Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των δυο ανδρών και αυτό δεν αλλάζει ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο τέλος και ποια απόφαση θα παρθεί για την επόμενη ημέρα του Παναθηναϊκού.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως το αργότερο στο δεκαήμερο που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR θα γνωρίζει ποιον θα έχει προπονητή τη νέα σεζόν.

Δείτε στο βίντεο τα όσα αναφέρει στο Gazz Floor ο Γιώργος Κούβαρης για τον Έργκιν Άταμαν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο πρόσωπο του οποίου βλέπουν στο «τριφύλλι» την επόμενη ημέρα της ομάδας.



