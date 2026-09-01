Έξι παίκτες του Παναθηναϊκού έδωσαν το «παρών» στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο «παράθυρο» του Αυγούστου και το Gazzetta καταγράφει τα πεπραγμένα τους.

Πλούσια ήταν η παρουσία των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR στο «παράθυρο» του Αυγούστου για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αν και σε πρώτη φάση είχαν κληθεί επτά παίκτες, το «παρών» στα παιχνίδια έδωσαν οι έξι από αυτούς καθώς ο Δημήτρης Μωραΐτης «κόπηκε» λίγο πριν από το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ουκρανία και έκτοτε ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν.

Την παράσταση έκλεψε σε πρώτη φάση ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος απέναντι στην Ισπανία έκανε το ματς της... ζωής του με 29 πόντους και ρεκόρ καριέρας με το εθνόσημο στο στήθος. Ουσιαστικά ήταν μια συνέχεια της καλής του παρουσίας και στην αναμέτρηση της Ρίγα με αποτέλεσμα να «κλείσει» το «παράθυρο» έχοντας κατά μέσο όρο 21 πόντους ανά 26.5 λεπτά συμμετοχής.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης από τη πλευρά του μέτρησε 16.5 λεπτά σε αυτά τα δύο παιχνίδια, με χαμηλά νούμερα (2π., 2ασ. μ.ο.) αλλά κάνοντας πράγματα τα οποία δεν αποτυπώνονται στο φύλλο της στατιστικής.

Απέναντί του βρήκε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος από τη πλευρά του δεν πήρε πολλές προσπάθειες απέναντι σε Πορτογαλία και Ελλάδα με 4 πόντους και 3.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, αλλά έχοντας ως «παράσημο» το τρίποντο με το οποίο έστειλε την αναμέτρηση του «Telekom Center Athens» στην παράταση.

Από τη πλευρά του ο Σιλβέν Φρανσίσκο αγωνιζόταν 19 λεπτά κατά μέσο όρο με τη φανέλα της Γαλλίας κόντρα σε Σλοβενία (εντός) και Σουηδία (εκτός), μετρώντας 9 πόντους, 3 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ όντας ωστόσο άστοχος έξω από τα 6.75 μέτρα με 2/11 τρίποντα συνολικά.

Ο Ίζακ Μπόνγκα αποτέλεσε βασικότατο στέλεχος της εθνικής Γερμανίας στις δύο νίκες απέναντι σε Ολλανδία (εντός) και Πολωνία (εκτός) καθώς βρισκόταν στο παρκέ για 27 λεπτά κατά μέσο όρο με 11.5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.5 τελικές πάσες.

Τέλος ο Μπράνκου Μπάντιο πήρε μέρος στα Προκριματικά όσον αφορά την «ζώνη» της Αφρικής δίνοντας τρία παιχνίδια στο Ντακάρ με τη φανέλα της Σενεγάλης απέναντι σε Αίγυπτο, Ανγκόλα και Μάλι. Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού μέτρησε 32.5 λεπτά συμμετοχής σε αυτά τα ματς, έχοντας κατά μέσο όρο 18.3 πόντους, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 3.3 λάθη. Αν και ήταν άστοχος στα σουτ τριών πόντων με οκτώ εύστοχα σε 32 προσπάθειες.

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