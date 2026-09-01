Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Στις δύο πρώτες θέσεις των Power Rankings της Euroleague
Αντίστροφα άρχισε να μετράει η Euroleague για το πρώτο τζάμπολ της σεζόν 2026-27 το οποίο θα δοθεί στις 24 Σεπτεμβρίου.
Τρεις εβδομάδες πριν μπουν οι 20 ομάδες στην αφετηρία της νέας αγωνιστικής χρονιάς, η διοργανώτρια αρχή ετοίμασε τα Power Rankings και στα οποία δεσπόζει η παρουσία των ελληνικών ομάδων. Την στιγμή που όλοι οι σύλλογοι προετοιμάζοντας για τη νέα σεζόν, η Euroleague τοποθέτησε στην κορυφή τον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ στην 2η θέση τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2026, Ολυμπιακό.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η Euroleague για τους «αιώνιους»
«1. Παναθηναϊκός: Η μόνη ανησυχία για τους φιλάθλους των «πρασίνων» εστιάζεται στην επέμβαση στο γόνατο στην οποία υποβλήθηκε ο Κέντρικ Ναν τον περασμένο μήνα. Η απουσία του Ναν από το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι από το σύνολο, της προετοιμασίας ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία του χτίσιμου της απαραίτητης χημείας. Το ερώτημα είναι πώς θα καταφέρει ο Ζέλικο Όμπραντοβιτς να φέρει την ισορροπία σε όλους τους αστέρες του ρόστερ από το ξεκίνημα της χρονιάς.»
«2. Ολυμπιακός: Ακόμη και με την εκκρεμότητα γύρω από το σίριαλ του Τόμας Γουόκαπ, οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν πληθώρα επιλογών στη γραμμή των γκαρντ και ισχυρή ηγετική παρουσία από τους βετεράνους τους. Παράλληλα, η πρόσφατη προσθήκη του Εμπάι Εντιάι ενισχύει αισθητά τη frontline. Το ερώτημα για τους Πειραιώτες είναι αν η προοπτική του Repeat θα λειτουργήσει ως ώθηση ή ως εμπόδιο στο πρώτο μέρος της σεζόν.»
Τα Power Rankings της Euroleague
- Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός
- Φενέρμπαχτσε
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Χάποελ Τελ Αβίβ
- Ντουμπάι BC
- Αναντολού Εφές
- Ζάλγκιρις Κάουνας
- Ερυθρός Αστέρας
- Αρμάνι Μιλάνο
- Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Μπαρτσελόνα
- Βαλένθια
- Παρτίζαν
- Μπάγερν Μονάχου
- Βιλερμπάν
- Μπεσίκτας
- Παρί
- Βίρτους Μπολόνια
- Μπασκόνια
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