Η Euroleague έβγαλε τα δικά της Power Rankings ενόψει του πρώτου τζάμπολ της σεζόν, τοποθετώντας στις δύο πρώτες θέσεις τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Αντίστροφα άρχισε να μετράει η Euroleague για το πρώτο τζάμπολ της σεζόν 2026-27 το οποίο θα δοθεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

Τρεις εβδομάδες πριν μπουν οι 20 ομάδες στην αφετηρία της νέας αγωνιστικής χρονιάς, η διοργανώτρια αρχή ετοίμασε τα Power Rankings και στα οποία δεσπόζει η παρουσία των ελληνικών ομάδων. Την στιγμή που όλοι οι σύλλογοι προετοιμάζοντας για τη νέα σεζόν, η Euroleague τοποθέτησε στην κορυφή τον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ στην 2η θέση τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2026, Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η Euroleague για τους «αιώνιους»

«1. Παναθηναϊκός: Η μόνη ανησυχία για τους φιλάθλους των «πρασίνων» εστιάζεται στην επέμβαση στο γόνατο στην οποία υποβλήθηκε ο Κέντρικ Ναν τον περασμένο μήνα. Η απουσία του Ναν από το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι από το σύνολο, της προετοιμασίας ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία του χτίσιμου της απαραίτητης χημείας. Το ερώτημα είναι πώς θα καταφέρει ο Ζέλικο Όμπραντοβιτς να φέρει την ισορροπία σε όλους τους αστέρες του ρόστερ από το ξεκίνημα της χρονιάς.»

«2. Ολυμπιακός: Ακόμη και με την εκκρεμότητα γύρω από το σίριαλ του Τόμας Γουόκαπ, οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν πληθώρα επιλογών στη γραμμή των γκαρντ και ισχυρή ηγετική παρουσία από τους βετεράνους τους. Παράλληλα, η πρόσφατη προσθήκη του Εμπάι Εντιάι ενισχύει αισθητά τη frontline. Το ερώτημα για τους Πειραιώτες είναι αν η προοπτική του Repeat θα λειτουργήσει ως ώθηση ή ως εμπόδιο στο πρώτο μέρος της σεζόν.»

Τα Power Rankings της Euroleague