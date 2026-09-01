Η Εθνική Ομάδα αφήνει πίσω το «παράθυρο» του Αυγούστου και πλέον θα περιμένει τα επόμενα ματς των Προκριματικών. Δείτε πότε είναι προγραμματισμένα και τα ματς της Euroleague.

Με απολογισμό 1/2 στο παράθυρο του Αυγούστου και 1/4 συνολικά το καλοκαίρι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε αυτά τα δύο «παράθυρα» των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν μη τι άλλο το έργο της πρόκρισης έχει δυσκολέψει αρκετά ωστόσο κρατάει ακόμα στο χέρι της την υπόθεση της πρόκρισης μετά τη νίκη επί της Ισπανίας.

Από εδώ και στο εξής η Εθνική μας έχει να δώσει τέσσερα παιχνίδια, δύο για το «παράθυρο» του Νοεμβρίου και άλλα δύο στα τέλη Φεβρουαρίου και την 1η μέρα του Μαρτίου. Συγκεκριμένα η Εθνική μας έχει να υποδεχτεί στις 26 Νοεμβρίου την Γεωργία ενώ τρεις μέρες αργότερα θα ταξιδέψει στην Ισπανία για το παιχνίδι με τη «φούρια ρόχα».

Πότε είναι όμως προγραμματισμένα τα ματς για την 14η αγωνιστική της Euroleague για εκείνη τη χρονική περίοδο; Στις 24 Νοεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια στην Ισπανία, ενώ μια μέρα αργότερα και δη την παραμονή του αγώνα Ελλάδα-Γεωργία, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Κάτι που σημαίνει ότι οι παίκτες των «αιωνίων» που θα έχουν κληθεί στην Εθνική, είτε θα δεν θα έχουν καθόλου ξεκούραση παίζοντας back to back παιχνίδια, είτε ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα δώσουν κάποιους παίκτες στην «γαλανόλευκη» χωρίς να τους υπολογίζουν για αυτά τα ματς της Euroleague. Κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν.

Αντίθετα άπαντες αναμένεται να είναι παρόντες στο παιχνίδι με την Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου και αυτό διότι η επόμενη αγωνιστική της Euroleague (η 15η) είναι προγραμματισμένη για τις 3 και 4 Δεκεμβρίου, με τους «αιώνιους» να παίζουν ταυτόχρονα στις 4/12. Ο Παναθηναϊκός στην Τουρκία κόντρα στην Μπεσίκτας και ο Ολυμπιακός με τη Βιλερμπάν εντός.