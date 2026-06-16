Το αντίο του Άταμαν από το αεροδρόμιο: «Μεγαλύτερη υπερηφάνεια που συνέβαλα στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού»

Ο Εργκίν Αταμάν αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό μέσω ανάρτησης που έκανε στο αεροδρόμιο.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει μέσα από την εκπομπή Gazz Floor το πρωί της Δευτέρας (15/6) πως θα θα δρομολογηθούν άμεσα εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, καθώς αναμενόταν η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργκιν Άταμαν για την επόμενη μέρα. O Τούρκος προπονητής από τη Δευτέρα αποτελεί παρελθόν, με την πράσινη ΚΑΕ να ανεβάζει ένα video στο οποίο μιλά για την πορεία του στο τριφύλλι και για τα όσα έζησε στην Ελλάδα.

Ο Άταμαν έκανε ανάρτηση την Τρίτη από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και αποχαιρέτησε την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

«Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων μου στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφό ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα για την αγάπη και την υποστήριξη που μου έδειξαν. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ όλους και αντίο», έγραψε.