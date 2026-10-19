Ζιάγκος στο Gazz Floor: «Βλέποντας τον περσινό Παναθηναϊκό πήγαμε να ξεχάσουμε ότι το μπάσκετ είναι οι άνθρωποι»
Ο Βαγγέλης Ζιάγκος ήταν ο σημερινός καλεσμένος του Gazz Floor by Novibet, με τον προπονητή της Μυκόνου να απαντά για όλα όσα αφορούν την ομάδα του, αλλά και για τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής από τους αντιπάλους του στην Basket League.
O Έλληνας κόουτς έκανε το σχόλιό του και για την πορεία των δύο «αιωνίων» στη Euroleague, μιλώντας για της αλλαγές που έκαναν μέσα στο καλοκαίρι κι εκτιμώντας μέχρι πού θα φτάσουν στη διοργάνωση.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στη διαφορά που έκανε η έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους «Πράσινους», υποστηρίζοντας πως ο Ζοτς έχει καταφέρει να αλλάξει το κλίμα εκεί, με αφορμή την επιδοκιμασία του στις προσπάθειες του Ρογκαβόπουλου απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
«Πήγαμε να ξεχάσουμε βλέποντας τον περσινό Παναθηναϊκό ότι ο μπάσκετ και η ομάδα είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν είναι εκτελεστικές μηχανές αλλά ένα σύνολο αθλητικών ικανοτήτων κι ενός συναισθηματικού κόσμου που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το συναισθηματικό κομμάτι πέρυσι είχε χαθεί και ήρθε ο Ζοτς να συνδέσει αυτές τις δύο σφαίρες του παιχνιδιού», είπε μεταξύ άλλων.
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