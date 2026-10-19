Παπαπέτρου για Ναν: «Είμαι σίγουρος πως επί Ζοτς θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την επιστροφή Ναν στη δράση και υποστήριξε πως θα έχει την ευκαιρία ακόμα και να βελτιωθεί υπό τις οδηγίες του Ζοτς.

Ο Κέντρικ Ναν έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την πρώτη του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κι εξέφρασε την αισιοδοξία του για τα όσα θα προσφέρει από δω και στο εξής στην ομάδα του.

Με αφορμή τις δηλώσεις για την επιστροφή του, αλλά και τα ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια που έκανε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Αμερικανός αστέρας των Πρασίνων, ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε στο Gazz Floor by Novibet μια εκτίμηση για το πώς θα κυλήσει η συνεργσία των δυό τους την τρέχουσα σεζόν.

Ο Παπαπέτρου εξέφρασε την άποψη πως ο Ναν θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του επί Ζοτς, καθώς ανήκει στην κατηγορία των χαρισματικών παικτών που μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερο στην ομάδα τους όταν υπάρχει ξεκάθαρο επιθετικό πλάνο.