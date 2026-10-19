Παπαπέτρου για Ναν: «Είμαι σίγουρος πως επί Ζοτς θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του»
Ο Κέντρικ Ναν έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την πρώτη του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κι εξέφρασε την αισιοδοξία του για τα όσα θα προσφέρει από δω και στο εξής στην ομάδα του.
Με αφορμή τις δηλώσεις για την επιστροφή του, αλλά και τα ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια που έκανε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Αμερικανός αστέρας των Πρασίνων, ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε στο Gazz Floor by Novibet μια εκτίμηση για το πώς θα κυλήσει η συνεργσία των δυό τους την τρέχουσα σεζόν.
Ο Παπαπέτρου εξέφρασε την άποψη πως ο Ναν θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του επί Ζοτς, καθώς ανήκει στην κατηγορία των χαρισματικών παικτών που μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερο στην ομάδα τους όταν υπάρχει ξεκάθαρο επιθετικό πλάνο.
Δείτε το Gazz Floor by Novibet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ζιάγκος στο Gazz Floor: «Βλέποντας τον περσινό Παναθηναϊκό πήγαμε να ξεχάσουμε ότι το μπάσκετ είναι οι άνθρωποι»
- ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στον Εντζάι για τον θάνατο του πατέρα του, οι σκέψεις μας μαζί του»
- Ντοζίερ: Νοκ-άουτ για τρεις εβδομάδες, χάνει το ματς με τον Παναθηναϊκό