H Euroleague δημιούργησε ένα video από την περίφημη συνάντηση των ιδιοκτητών στη Euroleague στο Κόμο που έγινε στις 5-6 Οκτώβρη. Τι είπαν οι Αγγελόπουλοι και Γιαννακόπουλος, το μήνυμα για ένωση που έστειλαν οι 13 εταίροι της διοργάνωσης.

Στις 5-6 Οκτώβρη έλαβε χώρα στο Κόμο η συνάντηση των ιδιοκτητών της Euroleague. Το ΝΒΑ έριξε στο τραπέζι πρόταση απορρόφησης λιγότερων ομάδων από τις 13 του συνεταιρισμού, κάτι που μονοπώλησε την κουβέντα. Η συγκεκριμένη πρόταση δεν έγινε δεκτή από τις ομάδες της διοργάνωσης.

Oι διοργανωτές έφτιαξαν ένα video από τα όσα ειπώθηκαν στη λίμνη Κόμο. Μίλησαν οι ιδιοκτήτες των ομάδων και μεταξύ αυτών ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, αλλά και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Αναλυτικά όσα είπαν

Γιωργος Αγγελόπουλος (συνιδιοκτήτης Ολυμπιακού): «Το μίτινγκ των ιδιοκτητων συνιστά μια ιστορική μέρα, είναι ένα milestone για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Παναγιώτης Αγγελόπουλος (συνιδιοκτήτης Ολυμπιακού): «Το πιο σματιικο είναι να μείνουμε ενωμένοι και να αποφασίσουμε μαζί για το κοινό μας συμφέρον».

Μποντιρόγκα (πρόεδρος της Euroleague): «Από τα πιο σημαντικές συναντήσεις στην ιστορία της Euroleague».

Γιαννακόπουλος (ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού): «Πιο σημαντικό πράγμα είναι η ανάπτυξη. Ο κάθε οργανισμός πρέπει να πάρει παραδείγματα από τον άλλον, μνα ανταλάξουμε αποψεις και ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Και πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν γιατί είμαστε στο ίδιο... καράβι».

Μοτιεγιούνας (ιδιοκτήτης Ζάλγκιρις, πρώην CEO της Εuroleague): «Η Euroleague είναι στην κορυφή της πυραμίδας του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Μιζράχι (ιδιοκτήτης Μακάμπι): «Χτίζουμε κάτι εδώ και 26 χρόνια και θα είμαστε σε θέση να το μεγαλώσουμε αν μείνουμε ενωμένοι».

Πρόεδρος Μπάγερν (Xέρμπερτ Χάινερ): «Όνειρο μου είναι όταν στο μέλλον ο κόσμος μιλά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ να αναφέρεται στη Εuroleague».

Τσους Μπουένο (CEO της Euroleague): «Αποφασίσαμε να το κάνουμε όλοι μαζί και είναι για τη ενδυναμωση της Euroleague. Όταν όλες οι ομάδες δουλεύουν μαζί, τότε θα δούμε το καλύτερο δυνατό σενάριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Τζοάν Λαπόρτα (ιδιοκτήτης Μπαρτσελόνα): «Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία για αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι».

Τόνι Πάρκερ (Ιδιοκτήτης και προπονητής της Βιλερμπάν): «Η Εuroleague έχει μια εξαιρετική μπασκετική ταυτότητα. Κάθε παιδί που μεγαλώνει ονειρεύεται είτε να παίξει στο ΝΒΑ είτε στη Εuroleague».