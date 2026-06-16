Σύμφωνα με έγκυρες πληροφόρίες του Gazzetta από την Σερβία, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα καλοσκεφτεί την επιστροφή του στους πάγκους αν η προσέγγιση που θα του γίνει, πληροί τα «θέλω» του. Η «μπάλα» στα χέρια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στο ακουστικό τους περιμένουν δύο ακόμη ομάδες!

Το πρώτο και βασικό προαπαιτούμενο για να προετοιμαστεί το έδαφος για την προσέγγιση του “Ζοτς” από τους «πράσινους», είναι πλέον γεγονός. Και έχει να κάνει το ότι, εδώ και λίγες ώρες ο πάγκος της ομάδας είναι κενός!

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος, κοινή συναινέσει, «διαζυγίου» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Έργκιν Άταμαν, ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες και μέσα σε άριστο κλίμα το απόγευμα της Δευτέρας (15/06), σε βαθμό που, αν θυμηθούμε την κίνηση του Τούρκου τεχνικού μετά τον 4ο τελικό (το τελευταίο του παιχνίδι στο “Telekom Center Athens”), ίσως και να ήταν προσυμφωνημένο. Και δεν εννοώ μόνο το αποχαιρετιστήριο video που του ετοίμασε η ΚΑΕ μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα…

Αναφέρομαι στην απόφασή του να κοντοσταθεί πριν μπει στην φυσούνα και με το βλέμμα του προς την κερκίδα που κάθονται οι οργανωμένοι οπαδοί του «τριφυλλιού», να στείλει το δικό του μηνυμα ανταπόδοσης για την αμέριστη στήριξή τους σε όλη την διάρκεια της 3ετίας του στο ΟΑΚΑ.

Ο Έργκιν Άταμαν, λοιπόν, με τα καλά του και τα «στραβά» του, με τις σημαντικές επιτυχίες του και αλλά και την ξεροκεφαλιά του και τις λανθασμένες αποφάσεις του, μας τελείωσε επισήμως και τυπικά, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση προπονητή.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι έχει βγει στην αγορά και ψάχνει τον coach που ταιριάζει στα θέλω του. Ο στόχος του είναι ένας και μοναδικός και έχει ονοματεπώνυμο, το οποίο μάλιστα άρχισε τεχνηέντως να κυκλοφορεί αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Final Four της Αθήνας.

Ο λόγος φυσικά για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που όλως τυχαίως κοούτσαρε για τελευταία φορά στις 25 του περασμένου Νοέμβρη, κόντρα στην ομάδα στην οποία πέρασε τα καλύτερα 13 χρόνια της ζωής του και την οδήγησε στην κατάκτηση συνολικά 23 τίτλων!

Θελει να ξανακοουτσάρει ο “Ζοτς”;

Έγκυρες πηγές που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του είναι σε θέση να βεβαιώσουν ότι απάντηση γέρνει προς το "ναι" αν κι εφόσον το project που θα αναλάβει, ανταποκρίνεται πλήρως στα «θέλω» του.

Είναι σημαντικό να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι ο κορυφαίος και πλέον πετυχημένος Ευρωπαίος τεχνικός όλων των εποχών, θέλει να κλείσει την καριέρα του με θετική νότα και όχι με τον τρόπο που το έκανε με την Παρτίζαν, καθώς επίσης και ότι οι όποιες «σκιές» στην σχέση του με τον «ισχυρό άνδρα» του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Επίσης το ότι ο Ζέλικο λατρεύει την Αθήνα κα σαφώς την προτιμάει για να ζήσει (έχει δικό του σπίτι στο Κολωνάκι) και να ξαναεργαστεί από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη (ο ατζέντης του έχει δεχθεί κρούση από δύο συλλόγους της Euroleague).

Τρίτον και εξίσου σημαντικό είναι το «δέσιμο» που έχει με τον «επτάστερο», ως προπονητής του οποίου έχει «χτίσει» το pio επιτυχημένο legacy που έχει καταγραφεί στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ (5 Ευρωλίγκες, 11 πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα Ελλάδας από το 1999 έως το 2012).

Θέλει να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό;

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά! Αν ο Ομπράντοβιτς δεν έβλεπε καθόλου την προοπτική του Παναθηναϊκού και δεν σκεφτόταν καν αυτό το ενδεχόμενο ή αν είχε αποφασίσει ότι δεν θέλει να ξανακοουτσάρει, να είστε σίγουροι ότι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα το είχε ήδη ξεκόψει.

Τι θέλω να πω; Ότι η διοίκηση των «πρασίνων» θα είχε ήδη εισπράξει τα όποια αρνητικά vibes και δεν θα είχε συντηρήσει για τόσο καιρό το συγκεκριμένο θέμα. Η απάντηση στο ερωτημα του μεσότιτλου, λοιπόν, είναι ναι μεν, αλλά με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα γνωρίζει όλα αυτά και πλέον, αφότου έλυσε την συνεργασία με τον Άταμαν, «νομιμοποιείται» να χτυπήσει την πόρτα του. Άλλωστε, ο “Ζοτς” δεν θα δεχόταν σε καμία περίπτωση να συζητήσει με καμία ομάδα, που είχε ενεργό συμβόλαιο με κάποιο συνάδελφό του. Από άποψη σεβασμού και μόνο…

Αυτός είναι και ο λόγος που επισήμως και βάσει ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός δεν έχει προσεγγίσει ακόμη τον 66χρονο Σέρβο προπονητή. Ούτε καν σε επίπεδο φιλολογικής συζήτησης και αναγνωριστικής διερεύνησης των προθέσεών του στο περιθώριο του Final Four, που ο Ομπραντοβιτς βρισκόταν στην Αθήνα. Αυτό θα γίνει από ‘δω και στο εξής…

Η μπάλα στα χέρια του Γιαννακόπουλου

Όλα τα παραπάνω στοιχεία του ρεπορτάζ δεν στοιχειοθετούν ότι η επιστροφή του στον «πράσινο» πάγκο, συνιστά εύκολη υπόθεση ή ότι είναι ζήτημα απλά μίας συνάντησης μεταξύ των δύο ανδρών.

Ωστόσο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κρατάει το μαχαίρι, αλλά και το καρπούζι! Κοινώς, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσει από τον Ζέλικο να συναντηθούν και να μιλήσουν και εκείνος να μην ανταποκριθεί στο κάλεσμά του. Οπότε τα πάντα θα εξαρτηθούν από το τι θα ακούσει ο “Ζοτς”, εν συνεχεία από το τι θα ζητήσει εκείνος και εν τέλει από το πόσο διατεθειμένο θα αποδειχθεί το «αφεντικό» του Παναθηναϊκού να ικανοποιήσει όλα τα «θέλω» του.

Επομένως, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε από το Βελιγράδι αλλά και από την Αθήνα, οι επόμενες μέρες προβλέπονται κρίσιμες. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι και ζήτημα υπάρχει και μόνο απίθανη δεν θα πρέπει να θεωρείται η επίτευξη της επανασύνδεσης των δύο πλευρών.

