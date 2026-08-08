Η ισπανική «Mundo Deportivo» αποθεώνει τον Παναθηναϊκό και το ρόστερ που έχει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πλέον στον πάγκο του, θέλει να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει ξανά στις μεγάλες επιτυχίες. Ήδη οι μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει το «τριφύλλι» είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικές και υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για τη νέα σεζόν.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού, προφανώς και δεν έχει περάσει απαρατήρητος στην Ευρώπη. Η ισπανική «Mundo Deportivo», αποθέωσε το σύνολο που έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και έγραψε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι τυχαίο πως ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στο power ranking της EuroLeague και πως η ομάδα, σπέρνει τρόμο στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα κάνει αναφορά στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον σύλλογο, αλλά και στις μεταγραφές των Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μπάντιο και Φαλ.

Ουσιαστικά, γίνεται αναφορά στους νέους παίκτες, οι οποίοι έρχονται να «δέσουν» με το ήδη υπάρχον υλικό, το οποίο είναι εξαιρετικό. Στα γκαρντ, οι Φρανσίσκο και Μπάντιο, θα «κουμπώσουν» μαζί με τους πολύ ποιοτικούς Ναν, Σλούκα και Γκραντ, δίνοντας πολλές λύσεις στην περιφέρεια της ομάδας.

Ο Γιαμπουσέλε θα «αναλάβει» μαζί με τους Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις τη θέση του power forward, ενώ ο Μπόνγκα θα είναι βασική επιλογή στο «3», εκεί που μπορεί να αγωνιστεί και ο Χέιζ-Ντέιβις.

Στο «5» που μπορεί να παίξει και ο Γιαμπουσέλε, υπάρχει ήδη ο Λεσόρ, ενώ ο Φαλ μπορεί να προσφέρει διαφορετικά πράγματα στο παρκέ, δίνοντας έξτρα δυναμική κάτω από τη ρακέτα.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Παναθηναϊκός είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος για την κατάκτηση της EuroLeague, τη νέα σεζόν.