Οι δηλώσεις του Αταμαν που έγραψαν ιστορία στον Παναθηναϊκό: Οι... μπάσταρδοι, οι γροθιές και η υπόσχεση

Ο Έργκιν Άταμαν έχει πει ατάκες που δεν ξεχνιούνται στην προπονητική του καριέρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Εργκίν Άταμαν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ανοίγοντας παράλληλα και τον δρόμο για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Τούρκος προπονητής άφησε το αποτύπωμα του στους πράσινους, με σημαντικότερο επιτυχία την κατάκτηση της Euroleague το 2024, ενώ την ίδια σεζόν πήρε και το πρωτάθλημα. Σήκωσε και δύο Κύπελλα Ελλάδος.

Αν αφήσουμε στην άκρη τους τίτλους που κατέκτησε στον πάγκο του τριφυλλιού, πάντα ξεχώριζε για τις ατάκες του. Η γκάμα είναι μεγάλη και το Gazzetta διάλεξε 8 ατάκες που δύσκολα ξεχνά κάποιος.

Η έκρηξη που έφερε το... μπάσταρδοι

Αρχικά ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν το «"Κανείς δεν μπορεί να πει ‘f@ck you Turkey»", όσοι το έκαναν είναι μπάσταρδοι». Το είχε πει για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος πέρυσι, μιλώντας στην κάμερα.

Άλλη μια χαρακτηριστική ήταν οι περίφημες γροθιές του. Ο τρόπος που πανηγύριζε και φυσικά το δήλωνε ξεκάθαρα. «Θα δείτε τις γροθιές μου μόνο όταν πάρουμε Euroleague και Πρωτάθλημα», είχε πει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Η σιγουριά του για τη σεζόν 2023-24 ήταν μεγάλη για την κατάκτηση της Euroleague. «Συμβουλεύω τους οπαδούς μας να κλείσουν εισιτήρια για τα play-offs και για το Final 4», είχε αναφέρει και στο τέλος δικαιώθηκε, με το τριφύλλι να κατακτά τη Euroleague.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η υπόσχεση στον διοικητικό ηγέτης της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Είπα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: "Μην ανησυχείς. Φέτος θα πάρουμε την EuroLeague"».

Μετά το break της Μακάμπι στο Game 1 των playoffs του 2024 στη συνέντευξη Τύπου, είχε δηλώσει: «Αν δεν πάμε στο Final Four, δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό του χρόνου». Και στο τέλος της σεζόν κατέκτησε τη Εuroleague.

Το «νίκη σαν ήττα» και η προφητεία

«Θα πυροδοτήσουμε... βόμβες – Ολυμπιακοί και Μπαρτζώκας να ανησυχούν», είχε πει το καλοκαίρι του 2023, θέλοντας να προετοιμάσει τον Ολυμπιακό!

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, στις αρχές Γενάρη του 2026, είχε πει θέλοντας να ρίξει το καρφί του προς τους διαιτητές: «Θα είναι στον τελικό της EuroLeague με αυτή την εμφάνιση, οι βολές ήταν 18-28»

Τέλος δεν ξεχνιούνται οι «κεραυνοί» Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στο Περιστέρι. «Συγχαρητήρια στον μεγάλο αντίπαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε με 40 πόντους εκτός έδρας. Αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις στο πρωτάθλημα σαν αυτούς. Σήμερα πήραμε 2 πόντους αλλά τέτοια νίκη για εμένα είναι σαν ήττα»

