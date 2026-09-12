Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα της νίκης επί της ΑΕΚ και η αποθέωση στον Ομπράντοβιτς
Τα αποκαλυπτήριά του έκανε ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Ρόδο, επικρατώντας της ΑΕΚ με 78-56.
Οι «πράσινοι» μέσω ανάρτησης στα social media, δημοσίευσαν την παρακάμερα της αναμέτρησης, όπου μεταξύ άλλων ξεχωρίζει η αποθέωση στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην επιστροφή του στον πάγκο του «τριφυλλιού».
Δείτε την παρακάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
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𝙋𝙧𝙚𝙨𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙍𝙝𝙤𝙙𝙚𝙨 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 12, 2026
Relive the moments from our first friendly game at the 2nd International Tournament Rhodes 2026, as we keep on building towards the new season 💪#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/OL45l5HOcL
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