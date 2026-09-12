Δείτε την παρακάμερα που ανάρτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τη νίκη των «πρασίνων» κόντρα στην ΑΕΚ στη Ρόδο.

Τα αποκαλυπτήριά του έκανε ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Ρόδο, επικρατώντας της ΑΕΚ με 78-56.

Οι «πράσινοι» μέσω ανάρτησης στα social media, δημοσίευσαν την παρακάμερα της αναμέτρησης, όπου μεταξύ άλλων ξεχωρίζει η αποθέωση στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην επιστροφή του στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Δείτε την παρακάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: