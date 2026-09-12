Με τη λήξη του Παναθηναϊκός - ΑΕΚ παιδιά έτρεξαν κοντά στους παίκτες για μια φωτογραφία κι ένα αυτόγραφο με τον Χουάντσο, τον Λαρεντζάκη και τον 16χρονο Βαρβαρίτη να γίνονται οι πρωταγωνιστές μιας διαφορετικής, πολύ όμορφης εικόνας από τη Ρόδο.

Το παιχνίδι στο πρώτο φιλικό του τουρνουά της Ρόδου είχε τελειώσει με νικητή τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΑΕΚ, όμως το παρκέ στο Κλειστό Καλλιθέας δεν άδειαζε με τίποτα. Μέσα σε λίγα λεπτά, το γήπεδο γέμισε κόσμο. Παιδιά έτρεξαν κοντά στους παίκτες, ζητώντας μια φωτογραφία, ένα αυτόγραφο, λίγα δευτερόλεπτα από τον χρόνο τους. Οι μπασκετμπολίστες που λίγο νωρίτερα ήταν απέναντι ο ένας στον άλλον, τώρα είχαν γίνει όλοι μέρος της ίδιας εικόνας. Εκείνης που κάνει τον αθλητισμό να ξεφεύγει από τις τέσσερις γραμμές και να μας υπενθυμίζει γιατί τον λατρεύουμε τόσο.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε, όπως ήταν αναμενόμενο, την τιμητική του ως ο αγαπημένος του κόσμου. Ο Ισπανός φόργουορντ έχει μάθει πλέον να τραβά πάνω του τα βλέμματα του κόσμου του Παναθηναϊκούν και όχι μόνο λόγω του ήθους και της συμπεριφοράς του, όμως κάθε φορά η εικόνα παραμένει εντυπωσιακή. Παιδιά να περιμένουν τη σειρά τους, κινητά να σηκώνονται για μια φωτογραφία και εκείνος να προσπαθεί να προλάβει όσο περισσότερους μπορεί μέσα σε ένα τεράστιο... μπούγιο που είχε δημιουργηθεί.

Πλήθος κόσμου στη Ρόδο περικύκλωσε τους παίκτες Παναθηναϊκού και την τιμητική του είχε ο Χουάντσο με φωτογραφίες και αυτόγραφα!



Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου



🔗 https://t.co/OyWoEDw4WF#paobc pic.twitter.com/SjWyOTr5GH September 11, 2026

Λίγο πιο πέρα, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρέθηκε επίσης περικυκλωμένος. Αυτή τη φορά, μάλιστα, όχι μόνο από φίλους της ΑΕΚ λόγω και της επιστροφής του στην ομάδα. Ακόμη και φίλοι του Παναθηναϊκού ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί του και να πάρουν ένα αυτόγραφο από έναν παίκτη που εκείνο το βράδυ αποτελούσε έτσι κι αλλιώς ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης.

Στο επίκεντρο και ο Λαρεντζάκης που υπογράφει φανέλες και φίλων του Παναθηναϊκού!



🔗 https://t.co/OyWoEDw4WF



Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου#aekbc pic.twitter.com/C7NTpsoRZF — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026

Κάπου εκεί, όμως, ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα και τους σταρ, υπήρχε ένα παιδί μόλις 16 ετών. Ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης έκανε το πρώτο του βήμα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πριν καλά-καλά προλάβει να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί, βρέθηκε κι εκείνος στο επίκεντρο λόγω και του ντεμπούτου του που τράβηκε τα βλέμματα με σεμνότητα και το χαμόγελο στα χείλη. Σίγουρα αποτελεί ένα διαφορετικό είδος... πίεσης, αλλά και μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχάσει, όπως του είπαν τόσο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όσο και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, όπως μας αποκάλυψε ο δεύτερος.

Έτσι είναι η άλλη πλευρά του αθλητισμού. Αυτή που δεν γράφεται στο φύλλο αγώνα, δεν αποτυπώνεται στη στατιστική και δεν «βλέπει» συχνά το φως δημοσιότητας. Είναι τα παιδιά που κοιτούν τους παίκτες σαν ήρωες, είναι το αυτόγραφο που μπορεί να κρατήσουν για χρόνια, είναι μια φωτογραφία που για κάποιον πιτσιρικά μπορεί να γίνει μια από τις πιο όμορφες αναμνήσεις της ζωής του, ανεξαρτήτως ομάδας και οπαδικών αισθημάτων. Αγνός παιδικός θαυμασμός.