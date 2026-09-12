Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Σλούκα στους οπαδούς για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται προ των πυλών, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να έχει ήδη ανακοινώσει τις ομάδες και το πρόγραμμα της διοργάνωσης.
Η Παρτίζαν θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και οι «πράσινοι» την Μπουργκ. Ο Κώστας Σλούκας έκανε κάλεσμα στους οπαδούς του «τριφυλλιού», προκειμένου να δώσουν το «παρών» στο «Telekom Center Athens» και να στηρίξουν την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηαϊκός:
𝟖𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐯𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 | 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 𝐍𝐎𝐖 🎫☘️
The 8th Pavlos Giannakopoulos Tournament is coming to Telekom Center Athens, with two days of basketball dedicated to the legacy of the Club’s legendary… pic.twitter.com/FqZrieoEYH— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 12, 2026
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