Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε κάλεσμα στους οπαδούς των «πρασίνων» μέσω του Κώστα Σλούκα για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα διεξαχθεί στις 18-19 Σεπτεμβρίου.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται προ των πυλών, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να έχει ήδη ανακοινώσει τις ομάδες και το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Η Παρτίζαν θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και οι «πράσινοι» την Μπουργκ. Ο Κώστας Σλούκας έκανε κάλεσμα στους οπαδούς του «τριφυλλιού», προκειμένου να δώσουν το «παρών» στο «Telekom Center Athens» και να στηρίξουν την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηαϊκός: