Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ίμπον Ναβάρο για τη θέση του προπονητή.

Την ανακοίνωση του Ίμπον Ναβάρο ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας. Ο σύλλογος του Βελιγραδίου έκανε δικό του τον Ισπανό τεχνικό, που αφήνει τη χωρά του και τη Μάλαγα, έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Ο Ίμπον Ναβάρο με τη Μάλαγα κατέκτησε, επτά τρόπαια με αποκορύφωμα τα δύο BCL.

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:

«Ο Ίμπον Ναβάρο είναι ο νέος προπονητής του Ερυθρού Αστέρα,

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος οδήγησε με μεγάλη επιτυχία την Ουνικάχα κατακτώντας επτά τίτλους μέσα σε τέσσερις σεζόν, έρχεται στο Βελιγράδι για να αναλάβει μια νέα πρόκληση ως πρώτος προπονητής των «ερυθρόλευκων».

Ο Ναβάρο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, η οποία μέχρι σήμερα έχει χαρακτηριστεί από το αγωνιστικό στυλ των ομάδων του: γρήγορο μπάσκετ υψηλής έντασης και εκτεταμένη χρήση του ρόστερ μέσω μεγάλου ροτέισον.

Ευχόμαστε στον νέο προπονητή πολλές επιτυχίες, καλή τύχη και πολλές νίκες στην επόμενη περίοδο!»