Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε Ίμπον Ναβάρο
Την ανακοίνωση του Ίμπον Ναβάρο ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας. Ο σύλλογος του Βελιγραδίου έκανε δικό του τον Ισπανό τεχνικό, που αφήνει τη χωρά του και τη Μάλαγα, έπειτα από τέσσερα χρόνια.
Ο Ίμπον Ναβάρο με τη Μάλαγα κατέκτησε, επτά τρόπαια με αποκορύφωμα τα δύο BCL.
Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:
«Ο Ίμπον Ναβάρο είναι ο νέος προπονητής του Ερυθρού Αστέρα,
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Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος οδήγησε με μεγάλη επιτυχία την Ουνικάχα κατακτώντας επτά τίτλους μέσα σε τέσσερις σεζόν, έρχεται στο Βελιγράδι για να αναλάβει μια νέα πρόκληση ως πρώτος προπονητής των «ερυθρόλευκων».
Ο Ναβάρο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, η οποία μέχρι σήμερα έχει χαρακτηριστεί από το αγωνιστικό στυλ των ομάδων του: γρήγορο μπάσκετ υψηλής έντασης και εκτεταμένη χρήση του ρόστερ μέσω μεγάλου ροτέισον.
Ευχόμαστε στον νέο προπονητή πολλές επιτυχίες, καλή τύχη και πολλές νίκες στην επόμενη περίοδο!»
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