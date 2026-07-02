Ο Κόντι-Μίλερ ΜάκΙνταϊρ είναι ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, προερχόμενος από μια γεμάτη σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα, τόσο σε EuroLeague, όσο και σε Aba Liga.

Την πρώτη του μεταγραφή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός με τον Κόντι-Μίλερ ΜάκΙνταϊρ. Ο Αμερικανός καταφτάνει στους «ερυθρόλευκους», από τον Ερυθρό Αστέρα, όπου πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν, τόσο σε EuroLeague όσο και σε ABA Liga.

Η χρονιά που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague ήταν η πιο παραγωγική του ΜάκΙνταϊρ, μετρώντας μ.ο 12.6 πόντους ανά αγώνα. Στο κομμάτι των ριμπάουντ βελτιώθηκε σε σύγκριση με τη σεζόν 2024-25 (4.5, ανά ματς), ενώ μάλιστα ήταν από τους πιο σημαντικούς στη δημιουργία (7.4 ασίστ μ.ο).

Στη δεύτερη του χρονιά με τον Ερυθρό Αστέρα, μπόρεσε να αναδείξει το ταλέντο του, όντας από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της ομάδας. Το καλύτερό του παιχνίδι το έκανε κόντρα στη Μακάμπι, σημειώνοντας 23 πόντους (7/13 δίποντα, 22/7 τρίποντα, 3/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 12 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Όσον αφορά την ABA Liga, τα νούμερά του ήταν... πεσμένα σε σχέση με τη EuroLeague, λόγω του μειωμένου χρόνου συμμετοχής (21.8 λεπτά ABA Liga, 30.9 EuroLeague). Συγκεκριμένα είχε 10.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 5 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.

Στον Ολυμπιακό θα προσφέρει ποιοτικές λύσεις στα λεπτά που θα βρίσκεται στο παρκέ, προσφέροντας στον Γιώργο Μπαρτζώκα, μία πολύ σημαντική προσθήκη στις θέσεις των γκαρντ.