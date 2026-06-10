Ο Ίμπον Ναβάρο αποχαιρέτησε τη Μάλαγα συγκινημένος και πλέον ετοιμάζεται για τη νέα περιπέτεια στην άκρη του πάγκου του Ερυθρού Αστέρα.

Έντονη συναισθηματική φόρτιση περιλάμβανε η συνέντευξη Τύπου του Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος θέλησε να εξηγήσει τους λόγους που αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάλαγα και να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο νέος τεχνικός των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου αποχαιρέτησε την ομάδα της Ανδαλουσίας ενώπιον των δημοσιογράφων σε μια συνέντευξη Τύπου που διήρκεσε 40 λεπτά. Μάλιστα, δεν έλειψαν τα δάκρυα, κάτι που δείχνει πόσο πολύ δέθηκε με τον σύλλογο και την πόλη της Μάλαγα.

Ο προπονητής από τη Βιτόρια, που θεωρείται πιθανώς ο κορυφαίος στην ιστορία του συλλόγου, κατέκτησε επτά τίτλους στα τέσσερα χρόνια που πέρασε στη Μάλαγα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού και των ανθρώπων του, γι’ αυτό και δεν είναι περίεργο που λύγισε συναισθηματικά.

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Ίμπον Ναβάρο μίλησε για δέκα συνεχόμενα λεπτά, εξηγώντας αναλυτικά την απόφασή του να μετακομίσει στο Βελιγράδι έναν χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του με την Ουνικάχα.

Ο Ερυθρός Αστέρας κατέβαλε αποζημίωση ύψους 300.000 ευρώ για τον προπονητή που έχει κατακτήσει δύο φορές το Basketball Champions League και του ανέθεσε τη δημιουργία της νέας του ομάδας.

«Την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, αφού προκριθήκαμε στο Κύπελλο, ο Χουάνμα Ροντρίγκεθ (αθλητικός διευθυντής) και ο Αντόνιο Νιέτο (πρόεδρος του συλλόγου) με κάλεσαν σε γεύμα για να συζητήσουμε την ανανέωση του συμβολαίου μου για άλλα τρία χρόνια. Ήμουν πολύ περήφανος, γιατί προσπαθούσα να γίνω ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του συλλόγου. Ακόμη και τότε τους είπα ότι άρχισα να έχω αμφιβολίες. Ένιωθα μια κόπωση, αλλά ξέρετε τον Αντόνιο: μου είπε να το ξεχάσω και ότι είμαι “ένας από αυτούς”», εξήγησε ο Ίμπον Ναβάρο.

Ωστόσο, το φινάλε της σεζόν δεν ήταν καλό. Η Ουνικάχα δεν κατάφερε να μπει στα playoffs της Liga Endesa και αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Basketball Champions League, γεγονός που τον επηρέασε ακόμη περισσότερο.

«Η εξάντληση έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα. Τρεις εβδομάδες πριν από το τέλος της σεζόν, ο σύλλογος μου πρότεινε διετές συμβόλαιο, κάτι που εκτίμησα ιδιαίτερα μετά τις κριτικές και τα κακά αποτελέσματα. Όμως παλεύαμε για μια θέση στα playoffs και έπρεπε να επικεντρωθώ στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς ώστε να την ολοκληρώσουμε αξιοπρεπώς. Μετά από έναν καφέ είπα στον Χουάνμα ότι ήδη αισθανόμουν άσχημα. Ψυχολογικά ήμουν ακόμη χειρότερα. Η οικογένεια και οι φίλοι μου με ρωτούσαν αν είμαι καλά. Κατάλαβα ότι αυτή ήταν η στιγμή. Το να είσαι προπονητής της Ουνικάχα είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να εμφανίζεσαι απλώς στις προπονήσεις, κάτι που είναι εξαιρετικά εύκολο λόγω της ποιότητας των παικτών. Απαιτεί όμως ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Ο σύλλογος επέμενε να με κρατήσει, αλλά οι παίκτες αξίζουν έναν προπονητή με ενέργεια και πάθος. Αυτά τα είχα τα δύο-τρία πρώτα χρόνια, αλλά πλέον όχι» συνέχισε.

Ο Ίμπον Ναβάρο αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι της Ουνικάχα προσπαθούσαν να του αλλάξουν γνώμη σχετικά με τη μετακίνησή του στον Ερυθρό Αστέρα μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.

«Ο Αντόνιο Νιέτο (πρόεδρος) μου ζήτησε στο τελευταίο μας γεύμα να πάρω άλλη μία εβδομάδα άδεια, όταν πήγα να δω τον γιο μου, ο οποίος ήταν πολύ αναστατωμένος. Είμαι 50 ετών και αυτό δεν είναι μια παρορμητική απόφαση. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή, γιατί πρόκειται για έναν εκπληκτικό σύλλογο, ίσως στην καλύτερη πόλη της Ισπανίας, με σπουδαίους παίκτες, με τον γιο μου μόλις μία ώρα πτήση μακριά και με τη σύντροφό μου εδώ. Όμως πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Το σχέδιο ήταν να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό, μια κουλτούρα συλλόγου βασισμένη σε αξίες, και πετύχαμε πολλά. Τώρα χρειάζεται κάποιος με νέα ενέργεια, και αυτός δεν μπορώ να είμαι εγώ. Δεν ήθελα να βάλω τον εαυτό μου πάνω από τον σύλλογο, αλλά να αφήσω τα πράγματα καλύτερα απ’ ό,τι τα βρήκα. Το κατάφερα χάρη στους ανθρώπους του συλλόγου και στους παίκτες. Πήρα αυτή την απόφαση για το δικό μου καλό, αλλά και για το καλό του συλλόγου. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Ο σύλλογος χρειάζεται ένα νέο πλάνο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ήθελα να φύγω από την Ισπανία, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να προπονεί απέναντι σε αυτά τα παιδιά».

Κλείνοντας, ο Ίμπον Ναβάρο δήλωσε: «Πρέπει να ξέρεις πότε είναι η στιγμή να φύγεις, πριν σε απολύσουν. Όλα έχουν αρχή και τέλος. Η δική μου διάρκεια ήταν τέσσερα χρόνια. Ίσως κάποια μέρα να μπορώ να αντέξω περισσότερο, αλλά αυτά ήταν πολύ έντονα χρόνια. Δεν θέλω να φύγω από τη Μάλαγα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Αυτός ο σύλλογος, οι φίλαθλοι, οι παίκτες, όλοι αξίζουν μια αλλαγή. Και ο σύλλογος πρέπει να βρει το κατάλληλο πρόσωπο για να την πραγματοποιήσει».