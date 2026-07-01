Ερυθρός Αστέρας: Παρελθόν ο Χασιέλ Ριβέρο
Μετά από έναν χρόνο παρουσίας στον Ερυθρό Αστέρα, ο Χασιέλ Ριβέρο, θα αναζητήσει νέα ομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου, δεν προχώρησαν στην ανανέωση του συμβόλαιού του Κουβανού, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς μέσα στη σεζόν. Μία ακόμη αποχώρηση για τον Ερυθρό Αστέρα, μετά από αυτή του Μοτιεγιούνας.
Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε μόλις σε οχτώ παιχνίδια της regular season στη EuroLeague, με τον ίδιο να έχει μέσο όρο 5.1 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά 10.8 λεπτά συμμετοχής.
Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα
«Ο Κουβανός σέντερ Χασιέλ Ριβέρο δεν θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Ερυθρός Αστέρας είχε υπογράψει με τον Ριβέρο συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών, ωστόσο δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον Χασιέλ για όλα όσα προσέφερε φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα και του εύχεται υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.
Ο Ερυθρός Αστέρας θα ενημερώνει το κοινό για όλες τις επόμενες κινήσεις που αφορούν τη διαμόρφωση του ρόστερ για τη σεζόν 2026-2027 αποκλειστικά μέσω των επίσημων λογαριασμών του συλλόγου».
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