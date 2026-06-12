«Κοντά σε επέκταση με τον Τζόρνταν Λόιντ η Εφές»

Η Αναντολού Εφές είναι κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τζόρνταν Λόιντ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews».

Ο Τζόρνταν Λόιντ τη φετινή χρονιά ήταν από τους βασικούς παράγοντες της Αναντολού Εφές, παρά την απογοητευτική πορεία της ομάδας στη EuroLeague.

Εφόσον έχει σχεδόν εξασφαλιστεί η παραμονή του Πάμπλο Λάσο στον πάγκο της ομάδας, ο σύλλογος στρέφεται και στο «χτίσιμο» του ρόστερ της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews» Λόιντ και Εφές, βρίσκονται πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν για διετή επέκταση συνεργασίας. Αυτό σημαίνει πως αν εν τέλει καταλήξουν, ο Λόιντ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της τούρκικης ομάδας μέχρι το 2028.

Ο Αμερικανός γκαρντ σε 34 αναμετρήσεις στη EuroLeague είχε μ.ο 11.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λόιντ ξεκίνησε εντυπωσιακά την περασμένη σεζόν στην EuroLeague, σκοράροντας 16 πόντους στην πρώτη αγωνιστική κόντρα στη Μακάμπι και 25 στη 2η κόντρα στη Χάποελ.