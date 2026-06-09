Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αλλάζουν τα δεδομένα στην Αναντολού Εφές και ο Πάμπλο Λάσο αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

Αν και ο Ισπανός κόουτς ήταν με το ένα πόδι εκτός Εφές, με τον Λούκα Μπάνκι να ήταν ο επικρατέστερος για να τον αντικαταστήσει, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να συνεχίσει να κάθεται στην άκρη του πάγκου της τουρκικής ομάδας.

Τουλάχιστον αυτό ανέφερε το «BasketNews» υποστηρίζοντας ότι «οι εξελίξεις από την πλευρά του Λούκα Μπάνκι δεν επέτρεψαν την αναμενόμενη επιστροφή του Ιταλού τεχνικού στην Κωνσταντινούπολη». Όπερ και σημαίνει ότι δεν μπορεί ο Μπάνκι να επιστρέψει στην Εφές με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για την παραμονή του Πάμπλο Λάσο.

Ο Ισπανός προπονητής είχε υπογράψει συμβόλαιο που περιλάμβανε οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Δεκέμβριο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Η χρονιά ήταν, αν μη τι άλλο, απογοητευτική τόσο στην Euroleague όπου η Εφές τερμάτισε στην 19η θέση όσο και στο τουρκικό πρωτάθλημα καθώς αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Φενέρμπαχτσε.