Η Ντουμπάι BC έκαμψε την αντίσταση της Αναντολού Εφές με 79-75 στο παρθενικό ματς του Τόμας Γουόκαπ με την ομάδα των ΗΑΕ. Τα πεπραγμένα του Αμερικανού γκαρντ με το σύνολο του Πασκουάλ.

Νικηφόρο ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Τόμας Γουόκαπ με την Ντουμπάι BC! H ομάδα των Εμιράτων επικράτησε της Αναντολού Εφές με 79-75 στην Αττάλεια, με τον Τσάβι Πασκουάλ να εξάγει τα δικά του χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε 6 πόντους (1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές), ένα ριμπάουντ, πέντε ασίστ και ένα κλέψιμο σε 17:13.

Για την ομάδα των ΗΑΕ κορυφαίος ήταν ο ΜακΚίνλι Ράιτ με 14 πόντους και άλλους 13 πρόσθεσε ο Νφιόντου Καμπενγκέλε. Στον αντίποδα, για τους ηττημένους, ξεχώρισαν οι Ντάριο Σάριτς (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 33:34) κι Μάικ Τζέιμς (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Η Ντουμπάι BC θα είναι για λίγες ακόμη μέρες στην Τουρκία, προτού επιστρέψει στα... πάτρια εδάφη ενόψει του Super Cup της EuroLeague (18-19/9).

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 42-38, 56-52, 79-75