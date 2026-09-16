Η Αναντολού Εφές αναχώρησε για τη Μόσχα για να συμμετάσχει στο VTB United League Supercup 2026 (17-20/9) και ο Πάμπλο Λάσο πήρε μαζί του και τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Με τον Γιώργο Παπαγιάννη στην αποστολή αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη η Αναντολού Εφές για την Μόσχα, όπου θα συμμετάσχει στο VTB United League Supercup 2026 (17-20/9), σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αρτέμ Κομάροφ!

Ο διεθνής σέντερ της τουρκικής ομάδας που τους τελευταίους 11 μήνες είναι εκτός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του (ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου) σε αγώνα της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, συμπεριλήφθηκε από τον Πάμπλο Λάσο στην αποστολή.

Βέβαια, ακόμη δεν είναι σε θέση να μπει στο γήπεδο και να βοηθήσει την ομάδα του, καθώς είναι ανέτοιμος. Χρειάζεται πίστωση χρόνου και υπομονή, καθώς θα πρέπει να μπει προοδευτικά στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Ο Παπαγιάννης έχει δουλέψει σκληρά όλο αυτό το διάστημα και πλέον μετράει αντίστροφα για να επιστρέψει στη δράση. Ο προπονητής της Αναντολού Εφές το ξέρει καλά και απλώς θέλει να τον έχει κοντά στην ομάδα για να μπει άμεσα στο κλίμα.

Το VTB United League Supercup 2026 (17-20/9) είναι ένα πολύ δυνατό τουρνουά πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στο οποίο συμμετέχουν οι ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ούνικς Καζάν, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Λοκομοτίβ Κουμπάν, καθώς επίσης και η Αναντολού Εφές με την Ιγκοκέα.