Ο Μάικ Τζέιμς μίλησε για τους λόγους που τον έκαναν να αποδεχθεί την πρόταση της Αναντολού Εφές.

Μετά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα στη Μονακό, ένας από τους παίκτες που αποχώρησαν από την ομάδα, είναι ο Μάικ Τζέιμς. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές.

Στην προγραμματισμένη media day της Εφές, ένα από τα ερωτήματα που του τέθηκαν, έχει να κάνει με την επιλογή του να γίνει κάτοικος Κωνσταντινούπολης. Ο Αμερικανός γκαρντ, είπε στο «Totem» τους λόγους που τον έκαναν να φορέσει τη φανέλα της Αναντολού.

Ο Μάικ Τζέιμς είπε

«Ήθελα να δω τι είχαν σχεδιάσει, τι οραματίζονταν για εμένα και, φυσικά, τι ομάδα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν. Απλώς πίστεψα ότι ήταν κάτι καλό και ότι θα είχαμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε πράγματα. Εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό, οπότε είμαι ενθουσιασμένος.

Ήθελα να βρίσκομαι σε ένα μέρος όπου πίστευα ότι θα είχα την ευκαιρία να κερδίσω και ένιωσα ότι στην Εφές μου το έδιναν αυτό.

Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπω τις ομάδες, αλλά και το πώς βλέπω τις ομάδες που καταφέρνουν να κερδίζουν και τον τρόπο με τον οποίο είναι χτισμένες, είδα όλα αυτά στην Εφές. Πιστεύω ότι το να έχεις αθλητικούς παίκτες στις θέσεις των φόργουορντ, παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα, αλλά και τεσσάρια και ψηλούς που μπορούν να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα, είναι κατά κάποιον τρόπο η συνταγή της επιτυχίας.

Προφανώς, οι γκαρντ κάνουν πολλά σε αυτό το πρωτάθλημα και είναι καθοριστικοί για την επιτυχία μιας ομάδας, αλλά πιστεύω ότι το να έχεις μεγάλη ευελιξία και πολυμορφία στις υπόλοιπες θέσεις σου δίνει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα».