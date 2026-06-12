Ο Ματιέ Στράζελ είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τη Μονακό, ενώ έχει ήδη πρόταση από ομάδα προκειμένου να αγωνίζεται την επόμενη σεζόν.

Οι αποχωρήσεις στο «στρατόπεδο» της Μονακό συνεχίζονται λόγω των οικονομικών προβλημάτων που πλήττουν την ομάδα, καθώς μετά τον Μάικ Τζέιμς, ο Ματιέ Στράζελ είναι έτοιμος να φύγει από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν.

Ο Γάλλος γκαρντ έπειτα από τέσσερα χρόνια στην ομάδα του Πριγκιπάτου είναι έτοιμος να αποχωρήσει, ενώ έχει ήδη πρόταση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του από την Αναντολού Εφές, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Τούρκοι.

Μάλιστα η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, έχει καταθέσει πρόταση στον Στράζελ, ως πιθανό αντικαταστάτη του Σέιλ Λάρκιν ο οποίος έχει ήδη εκφράσει πως θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Σε 43 αναμετρήσεις στη φετινή χρονιά στη EuroLeague, είχε μ.ο 9.2 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ ανά αγώνα.