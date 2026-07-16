Ενοχλημένος έδειξε ξεκάθαρα ο Μάικ Τζέιμς με την τοποθέτηση του Ιμπραήμ Κουτλουάϊ που έδειξε να έχει αμφιβολίες για τον ηγετικό ρόλο του Αμερικανού γκαρντ στην Αναντολού Εφές.

Άμεσα αντέδρασε ο Μάικ Τζέιμς σε δηλώσεις του Ιμπραήμ Κουτλουάι, ο οποίος έσπευσε να αμφισβητήσει τις ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού γκαρντ στην Αναντολού Εφές που αποτελεί το νέο σταθμό της καριέρας του μετά την Μονακό.

Ο 35χρονος γκαρντ και κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague άκουσε με προσοχή τον Κουτλουάϊ, ο οποίος εξέφρασε αμφιβολίες για το πόσο μπορεί να ηγηθεί και να εμπνεύσει στην Αναντολού Εφές ο Μάικ Τζέιμς τους νέους του συμπαίκτες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας.

«Νιώθω ότι ο κόσμος στην πραγματικότητα δεν παρακολουθεί. Είναι μια αφήγηση που απλώς έχει παγιωθεί και κανείς δεν κοιτάζει πραγματικά το παιχνίδι. Το να αναρωτιέται αν μπορώ να είμαι ηγέτης, ενώ ήμουν ήδη ο ηγέτης για πέντε χρόνια σε μια ομάδα επιπέδου EuroCup που δεν έχασε ποτέ τα playoffs και έφτασε σε δύο Final Four, είναι απλώς βαρετό» ήταν το αιχμηρό σχόλιο του Αμερικανού σκόρερ, ο οποίος έδωσε με αυτό τον τρόπο την απάντηση του στον Τούρκο σχολιαστή και σπουδαίο αθλητή του παρελθόντος, ο οποίος φαίνεται πως πλέον πολλές φορές ξεφεύγει στα σχόλια του προκαλώντας αντιδράσεις.