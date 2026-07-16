Οργισμένη αντίδραση Τζέιμς κατά Κουτλουάϊ: «Αναρωτιέται αν μπορώ να ηγηθώ και είναι βαρετό»
Άμεσα αντέδρασε ο Μάικ Τζέιμς σε δηλώσεις του Ιμπραήμ Κουτλουάι, ο οποίος έσπευσε να αμφισβητήσει τις ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού γκαρντ στην Αναντολού Εφές που αποτελεί το νέο σταθμό της καριέρας του μετά την Μονακό.
Ο 35χρονος γκαρντ και κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague άκουσε με προσοχή τον Κουτλουάϊ, ο οποίος εξέφρασε αμφιβολίες για το πόσο μπορεί να ηγηθεί και να εμπνεύσει στην Αναντολού Εφές ο Μάικ Τζέιμς τους νέους του συμπαίκτες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας.
«Νιώθω ότι ο κόσμος στην πραγματικότητα δεν παρακολουθεί. Είναι μια αφήγηση που απλώς έχει παγιωθεί και κανείς δεν κοιτάζει πραγματικά το παιχνίδι. Το να αναρωτιέται αν μπορώ να είμαι ηγέτης, ενώ ήμουν ήδη ο ηγέτης για πέντε χρόνια σε μια ομάδα επιπέδου EuroCup που δεν έχασε ποτέ τα playoffs και έφτασε σε δύο Final Four, είναι απλώς βαρετό» ήταν το αιχμηρό σχόλιο του Αμερικανού σκόρερ, ο οποίος έδωσε με αυτό τον τρόπο την απάντηση του στον Τούρκο σχολιαστή και σπουδαίο αθλητή του παρελθόντος, ο οποίος φαίνεται πως πλέον πολλές φορές ξεφεύγει στα σχόλια του προκαλώντας αντιδράσεις.
I feel like people don’t really watch. It’s a narrative that just sticks and nobody actually looks at the game.
Asking if I can be a leader after i was just the leader for 5 years of a eurocup team that never missed the playoffs and went to 2 final fours is just lazy https://t.co/XaIcbWLkMn— Mike James (@TheNatural_05) July 16, 2026
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