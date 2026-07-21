Η Μονακό εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με την Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας να της δίνει νέα παράταση αναφορικά με τη συμμετοχή της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Το μέλλον της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα εξακολουθεί να παραμένει αβέβαιο, καθώς η υπόθεση της αδειοδότησής της πήρε νέα παράταση. Όπως έγινε γνωστό μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ (FFBB), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου στο Παρίσι, η απόφαση για τη συμμετοχή της ομάδας στη Betclic ELITE της νέας αγωνιστικής περιόδου μετατέθηκε για τις 27 Ιουλίου.

Η Μονακό είχε προσφύγει κατά της απόφασης της 3ης Ιουλίου, όταν η οικονομική επιτροπή ελέγχου του γαλλικού μπάσκετ (DNCCG) είχε απορρίψει τον φάκελό της, κρίνοντας πως οι οικονομικές εγγυήσεις που προσκομίστηκαν δεν επαρκούσαν ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του συλλόγου.

Σύμφωνα με τη «Nice-Matin», οι Μονεγάσκοι καλούνται πλέον να καταθέσουν νέα οικονομικά στοιχεία που θα ενισχύσουν το σχέδιο εξαγοράς της ομάδας από την Helen Holdings, εταιρεία που ηγείται ο παλαίμαχος NBAer, Τζαμάλ Μάσμπερν. «Το γεγονός ότι η Επιτροπή μάς έδωσε αυτή την παράταση είναι ένα θετικό σημάδι», δήλωσε ο δικηγόρος της Μονακό, Ζαν Λε Σερφ.

Παράλληλα, τα συνολικά χρέη της εταιρείας που διαχειρίζεται το επαγγελματικό τμήμα της Μονακό υπολογίζονται στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 8 εκατ. ευρώ αφορούν υφιστάμενες υποχρεώσεις, ενώ τα υπόλοιπα 16 εκατ. ευρώ αποτελούν κεφάλαια που έχει διαθέσει από τις αρχές του 2026 η Εθνική Εταιρεία Χρηματοδότησης του Πριγκιπάτου.

Η προθεσμία αποπληρωμής του συγκεκριμένου ποσού μετατέθηκε για τις 30 Ιουλίου, προκειμένου να δοθεί χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας.Το επενδυτικό σχέδιο της Helen Holdings προβλέπει χρηματοδότηση ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με την DNCCG, δεν κρίθηκε επαρκές ώστε να καλύψει τόσο τις υφιστάμενες υποχρεώσεις όσο και τις ανάγκες λειτουργίας του συλλόγου για τη νέα σεζόν.

Οι ημερομηνίες-κλειδιά

Η 27η Ιουλίου αποτελεί πλέον ημερομηνία-ορόσημο για τη Μονακό, καθώς τότε θα εκδοθεί η οριστική απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων σχετικά με τη συμμετοχή της στο γαλλικό πρωτάθλημα. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Ιουλίου, η εταιρεία που διαχειρίζεται την επαγγελματική ομάδα θα βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών του Πριγκιπάτου, στο πλαίσιο της εξέτασης της οικονομικής της κατάστασης.

Εφόσον εγκριθεί το σχέδιο διάσωσης, η Μονακό θα μπορέσει να παρουσιαστεί στο δικαστήριο με σημαντικά ισχυρότερη θέση και να αποφύγει το ενδεχόμενο να κηρυχθεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, το επαγγελματικό τμήμα του συλλόγου κινδυνεύει ακόμη και με παύση λειτουργίας, ενώ η ιστορική ομάδα θα αναγκαστεί να συνεχίσει την πορεία της στις χαμηλότερες κατηγορίες του γαλλικού μπάσκετ.