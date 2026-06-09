Πραγματοποιήθηκε το συμβούλιο της EuroLeague με σημαντικές εξελίξεις γύρω από το οικοσύστημα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με τη Μονακό και την παραμονή της να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η Euroleague πραγματοποίησε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουνίου, προκειμένου να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους βασικούς άξονες του τριετούς στρατηγικού πλάνου της διοργάνωσης, αλλά και να εγκρίνει μια σειρά σημαντικών προτάσεων που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των διοργανώσεων της.

Τα στελέχη της EuroLeague , με επικεφαλής τον πρόεδρο Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον CEO Τσους Μπουένο, παρουσίασαν στους μετόχους τις τελευταίες εξελίξεις με πιο σημαντική το ότι δεν πάρθηκε ακόμα απόφαση για τη συμμετοχή της Μονακό. Ωστόσο, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα γύρω από τα χρέη της και τα όσα έχουν επικοινωνηθεί στους μετόχους δυσχεραίνουν τη θέση της ομάδας από το Μόντε Κάρλο.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα αναφορικά με τη νέα σεζόν κάνοντας λόγο για αυξανόμενο ενδιαφέρον από συλλόγους και επενδυτές, αλλά και ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο που στοχεύει στη σταθερότητα, τη δημιουργία αξίας και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε την απόφασή του να προχωρήσει η μετάβαση των σημερινών κατόχων των δεκαετών αδειών σε καθεστώς franchise από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για τη διεύρυνση της EuroLeague από τη σεζόν 2027-28, με την προσθήκη περισσότερων ομάδων και πόλεων μέσω της παραχώρησης νέων αδειών συμμετοχής.

Αξίζει να προστεθεί πως υπάρχουν επαφές με υφιστάμενους συλλόγους, επενδυτικά σχήματα και ιδιώτες επενδυτές, ενώ μεταξύ των πόλεων που εξετάζονται βρίσκονται η Ρώμη, το Λονδίνο και το Βερολίνο.

Το συμβούλιο ενέκρινε επίσης την επέκταση των αδειών συμμετοχής της Βιλερμπάν και της Φενέρμπαχτσε, ενώ ενημερώθηκε για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με το ίδιο ζήτημα. Επιπλέον, τα στελέχη της διοργάνωσης παρουσίασαν τις εξελίξεις γύρω από τις πιθανές wild cards διάρκειας ενός έτους για τη σεζόν 2026-27, καθώς και τη λίστα των ομάδων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Οι δηλώσεις των Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ο Τσους Μπουένο: «Η EuroLeague Basketball προχωρά με αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία και ενότητα. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέσα από το στρατηγικό μας πλάνο επιβεβαιώνει τη δύναμη των διοργανώσεών μας, τη δέσμευση των συλλόγων μας και την αυξανόμενη απήχηση του πρότζεκτ μας σε φιλάθλους, συνεργάτες, επενδυτές και όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ.

Προερχόμαστε από μία εξαιρετική σεζόν και ταυτόχρονα έχουμε ήδη στρέψει την προσοχή μας στην επόμενη φάση ανάπτυξης. Οι αποφάσεις που εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν αποτελούν σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ισχυρότερων διοργανώσεων, μεγαλύτερης αξίας για τους συλλόγους μας και περαιτέρω ενίσχυσης της θέσης της EuroLeague Basketball στην καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ».