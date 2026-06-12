«Η Βαλένθια εξετάζει τον Οσετκόφσκι»
Μετά από την επιτυχημένη φετινή πορεία της Βαλένθια στη EuroLeague, η ισπανική ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει το «χτίσιμο» του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ένας από τους παίκτες που έχει «κυκλώσει», προκειμένου να τον αποκτήσει είναι ο Ντίλαν Οσετκόφσκι, σύμφωνα με Ισπανό δημοσιγράφο.
Εφόσον η Βαλένθια έχει ολοκληρώσει την ανανέωση του συμβολαίου με τον Κάμερον Τέιλορ, στρέφει την προσοχή της στον παίκτη της Παρτίζαν.
Το συμβόλαιο του Αμερικανο-γερμανού με τον σύλλογο του Βελιγραδίου, ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι και ο παίκτης έχει δηλώσει το ενδιαφέρον του να επιστρέψει στην Ισπανία, μετά το πέρασμά του από τη Μάλαγα την τριετία 2022-2025.
Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι τη χρονιά που πέρασε αγωνίστηκε σε 35 αναμετρήσεις στη EuroLeague και μέτρησε μ.ο 7.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα.
🏀🟠 Valencia, bu sezon Partizan'da fazla süre bulamayan Dylan Osetkowski ile ilgileniyor. (Oscar Herreros) pic.twitter.com/a4UAdBqwh8— Hızlı Hücum (@hizlihucum) June 12, 2026
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